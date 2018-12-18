كيف تستعد لعرض تقديمي ناجح

ينبغي عليك تعزيز مهاراتك في تقديم عروض كي تتمكن من النجاح والوصول الى هدفك

أيا كان المجال الذي تعمل فيه، تشكل العروض التقديمية جزءاً لا يتجزأ من وظيفتك، فكل شخص سيضطر لتقديم عرض واحد على الأقل في مرحلة ما من مسيرته المهنية، ويعتمد عدد العروض التي يقدمها الشخص على طبيعة وظيفته. وسواء كان موضوع العرض يتمحور حول فكرة تسويقية، أو منتج للعملاء، أو فكرة لتصميم ما، ينبغي عليك تعزيز مهاراتك في تقديم عروض كي تتمكن من النجاح والوصول الى هدفك.

يقلّل العديد من الأشخاص أهمية العروض التقديمية، ويؤجلون التحضير لها الى آخر دقيقة. قد تكون النتائج مقبولة في بعض الأحيان، ولكن ذلك يتعارض مع ما يهدف اليه الأفراد أو الشركات. في الواقع، تتطلب العروض المتميزة التحضير الجيد، لهذا السبب قمنا باعداد قائمة تساعدك على تقديم عرض يبقى في ذاكرة الحضور الى أطول فترة ممكنة.

تأكد من توافر الوسائل المادية التي ستستخدمها

إن كنت ستسخدم صوراً أو مواداً أو أي شيء آخر يجب أن يكون متاحاً لديك أثناء تقديمك للعرض، ينبغي عليك التأكد من توافره معك مسبقاً. حيث ينبغي عليك تخصيص بعض الوقت للتدرّب وضمان خلو العرض من أية مشاكل تقنية.

تجنب استخدام وسائل التحايل. قد تلفت هذه الأمور انتباه الحضور، الا أنها ستصرف انتباههم عن الموضوع الأساسي للعرض وتقلّل من فعاليته.

قدّم خطة مفصّلة للعرض

يعد ذلك في غاية الأهمية، حيث يجب أن يكون لدى الحضور لمحة عامة حول محتوى العرض كي يتمكّنوا من التركيز ومتابعتك. فمن المحتمل بأن يتشتت انتباه الشخص عندما لا يكون لديه فكرة عن الأمور التي تم تغطيتها والتي سيتم تغطيتها.

سيساعدك كتابة خطة مفصلة للأمور التي ستقوم بمناقشتها على تقديم عرض أفضل. فبعض الأشخاص يحفظون محتوى هذه الخطة شفوياً، لكن ذلك غير فعّالاً على الاطلاق، فنحن بشر ونميل للنسيان. والأفضل كتابة الخطة على ورقة لاستخدامها كمرجع طوال العرض التقديمي. ولكن تجنب استخدام هذه الورقة لقراءة كامل المحتوى، فهي تستخدم كوسيلة لتذكيرك بالعناوين الرئيسية فقط.

استخدم لغة جسدك

احرص على استخدام جسدك أثناء التحدث. انظر الى أعين الحضور واستخدم حركات يديك. بمعنى آخر، لا تكن كانسان آلي، فالتحدث بصوت روتيني والوقوف بنفس الوضعية سيجعل الحضور يشعرون بالضجر ويصرف انتباههم عن الموضوع الذي تتحدث عنه.

ولكن تذكر بأن الافراط في التحرك قد يشتت انتباه الحضور. وان كنت تشعر بالخوف من التحدث أمام جمهور، ننصحك بالتسجيل في دورات تساعدك على صقل مهاراتك الشخصية.

استخدم أرقام واحصائيات

يميل الأشخاص للتفاعل مع الموضوع عند عرض أبحاث وأرقام. في الواقع، تقوم أبحاث بيت.كوم بجمع البيانات المتعلقة بكافة المسائل المهنية التي قد تكون أساساً للعديد من المواضيع التي تناقشها مثل تطوّر مجالات العمل، واتجاهات التوظيف، ومستويات الرواتب الخ. ولكن احرص على اختيار البيانات بذكاء، اذ يجب أن تكون مرتبطة بالموضوع الذي تتحدث عنه وملفتة للنظر.

ارتدِ الملابس المناسبة

تعتمد العروض التقديمية بشكل رئيسي على الصور. وان كان العرض لا يشمل وسائل بصرية، يصبح تركيز الحضور يتمحور حول الشخص الذي يتحدث. لهذا السبب، يجب عليك ارتداء ملابس مناسبة، ولكن احرص على اختيار ملابس بسيطة بذكاء، كي لا تشتت انتباه الحضور.

تصرّف على طبيعتك

شخصيتك هي التي ستحدد ما إن كان عرضك مؤثراً ورائعاً. لا تخشَ التصرف على طبيعتك، ورواية طرفة بين الحين والآخر للفت انتباه الحضور. ولا تتردد في عرض أية مواهب تمتلكها، قد يصلح استخدامها أثناء التحدث. كما يمكنك أيضاً رواية حكايات قصيرة مرتبطة بالموضوع الذي تتحدث عنه. ستؤثر كافة هذه الأمور ايجاباً على عرضك وتجعله متميزاً.

بالتعاون مع بيت.كوم

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