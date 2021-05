في الوقت الذي أصبحت فيه عمليات التزوير شائعة للغاية، كيف يُمكنك إدراك الفرق بين هاتف أيفون الأصلي والمزيف؟

في هذا المقال، نستعرض أبرز الفروقات التي عليكَ أخذها بعين الاعتبار عند شراء هاتف أيفون جديد، خاصةً إن كانت عملية الشراء تتم من خلال موزّع غير رسمي.

فالعديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية غير النزيهة تقوم بانتظام بإنشاء وبيع الهواتف المزيّفة وخاصةً هواتف iPhone بسبب الشعبية الكبيرة لهذه العلامة التجارية.

وقد تم تصنيع العديد من النُسخ طبق الأصل عن الهواتف الأصلية وبيعها بنفس سعر الهاتف الأصلي. ويقع العديد من المشترين بالفخ نظرًا للتشابه الكبير بين الهواتف المزيّفة والحقيقية.

لكن ما من تشابهٍ إلى حد التطايق. فهناك العديد من الفروقات – وإن كانت صعبة الملاحظة – لكن يُمكن من خلالها التفريق بين الهاتف الحقيقي والمزيّف.

كيف تعرف الفرق بين هاتف أيفون الأصلي والمزيف؟

تفحّص صندوق التغليف الخاص بالهاتف

قبل أي شيءٍ آخر، يكمن الاختلاف الأول والواضح تقريبًا بين هواتف أيفون الأصلية والمزيّفة في الصندوق الخارجي.

يُمكن أن يكون تصميم كلا الصندوقيْن وجودتهما متشابهيْن جدًا، ولكن سيكون دائمًا هناك اختلاف بسيط في أحجام الصندوقيْن.

فالصندوق الحقيقي يكون مضغوط وأصغر بشكل أكثر وضوحًا، في حين أن الصندوق المزيّف سيميل لأن يكون أكبرحجمًا.

يُمكن أيضًا التحقق من وجود شعار Apple على الصندوق من الخارج، ويجب أن يكون بلونٍ موحّد.

الرقم التسلسلي يكشف الفرق بين هاتف أيفون الأصلي والمزيف

يمتلك كل هاتف أيفون رقم تسلسلي يُحدده. ويُمكنك تحديد الرقم من خلال النقر على الإعدادات، والانتقال إلى:

General > About > Serial Number

ويُمكنك التحقق من هذا الرقم من خلال الموقع الرسمي لشركة Apple.

بإمكانك التحقق من فترة ضمان الهاتف بإدخال الرقم التسلسلي في الخانة المخصصة له في الموقع، وإن لم كن الهاتف أصليًا ستظر رسالة لك بأن هذا الرقم غير صالح.

فإن ظهرت لك الرسالة التالية: “We’re sorry, this serial number is not valid. Please check your information and try again”، فذلك يعني أن الاتف مزيف.

الاتصال بـ iTunes والمزامنة

الميزة الرائعة في أجهزة أيفون هي قدرتها على ترفيه المستخدمين عبر iTunes. بالإضافة إلى أنها خاصية ترفيهية، يمكن من خلالها التحقق إن كان الهاتف أصليًا أم لا.

فإن لم يتمكّن هاتف أيفون من الاتصال بخدمة iTunes، فذلك يعني انه غير أصلي.

لكن وقبل أن تصل إلى هذا الاستنتاج، تحقّق من تحديث برنامجي iTunes و iOS فربما تكون المشكلة بإصدار قديم.

ولنفترض أنه ليس بمقدورك مزامنة المعلومات بين جهازي الأيفون وجهاز الكمبيوتر. فإن كان الأمر كذلك، حاول استعادة بيانات المستخدم من خلال iTunes أو عبر الآب ستور.

وإذا لمن يتّصل الهاتف بأي من الخدمتيْن من أبل، فذلك يعني أن الجهاز إمّا تالف أو غير أصلي.

تحقق الفرق بين هاتف أيفون الأصلي والمزيف عبر التطبيقات

تأتي كل أجهزة أيفون مع تطبيقات أصلية أو مُدمجة تحمل علامة Apple التجارية.

ما لم يتم كسر حماية الهاتف، فإن هذه التطبيقات لا يُمكن إزالتها. بعض الامثلة على هذه التطبيقات الأساسية: “جهات الاتصال”، “الصور”، “الموسيقى”، “الإعدادات”، “البوصلة”، و”الآلة الحاسبة”.

إن كان أيٌ من هذه التطبيقات مفقودًا، فهذا يعني أن الهاتف إم امكسور الحماية أو مزيّف.

ويمكنك استعادة البرنامج الثابت الأصلي عن طريق الدخول في وضع DFU وإعادة تثبيت نظام التشغيل.

وإذا كانت التطبيقات الأصلية لا تزال مفقودة، فمن المحتمل أن يكون جهاز iPhone الخاص بك مزيفًا.

خاصية اللمس ثلاثية الأبعاد

تعد شاشة اللمس ثلاثية الأبعاد لجهاز iPhone 6S والإصدارات الأحدث، أحدث تطور لشاشة اللمس المتعدد، وهي أيضًا أحد التحسينات الرئيسية التي رأيناها.

قامت Apple بتحسين العرض بطرق مختلفة. وبصرف النظر عن تفاصيل الحجم والدقة، هناك ميزة جديدة يطلق عليها اسم “3D Touch”.

لذلك، يمكنك اكتشاف هاتف iPhone 6S أو إصدار أحدث إن كان مزيّفًا أم لا من خلال محاولة استخدام ميزة 3D Touch.

إذا لم تكن هذه الخاصية موجودة أو لا تعمل، فإن iPhone الهاتف ليس حقيقيًا.

التحقق من الهاتف من خلال مزوّد خدمة معتمد أو متجر Apple

إذا اجتاز الهاتف الخاص بك العديد من هذه الخطوات بنجاح دون أن تكتشف مشكلة أو ثغرة، ولكنك لا تزال تشك في أنه مزيف، فاعرضه على مختصين في متجر Apple معتمد أو مقدّم خدمة معتمد من Apple.

ويمكن لفني المتجر إجراء اختبارات تشخيصية على جهاز الأيفون الخاص بك للتحقق من أنه أصلي (أو عدمه).

وبالتالي، يمكنك تحديد ما إذا كان iPhone مزيفًا أم حقيقيًا.

اكتشاف الفرق بين هاتف أيفون الأصلي والمزيف من خلال Siri

لعل الميزة الأكثر أهمية التي يُمكنك من خلال اكتشاف الهاتف المزيّف من الحقيقي هي خاصيّة Siri التي تمتاز بها هواتف Apple الأصلية.

Siri هي خدمة مساعدة صوتية تُساعدك على استخدام هاتف الأيفون بالطريقة الأمثل وعبر أوامر صوتية بسيطة.

فإذا لم يتمكّن الهاتف من التعرّف على صوتك أو ظهر خطأ ما عند استخدام هذه الخاصية، فتلك إشارة مؤكّدة على أن الهاتف مزيّف.

التحقق من براغي Pentalobe

من الطرق التي يُمكنك الاعتماد عليها لاكتشاف ما إن كان هاتفك الأيفون أصليًا أو مزيّفًا، التحقق من البراغي الخاصة به.

حيث تستخدم شركة أبل براغي Pentalobe في أجهزة الأيفون الحقيقية. بينما في الأجهزة المزيّفة، تُستخدم براغي متقاطعة قياسية.

كذلك، يختلف موقع هذه البراغي في الأجهزة الأصلية عن موقعها في المزيفة. والصورة أعلاه لبراغي Pentalobe في هاتف أصلي وموقعها بالتحديد.

فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية

لا تحتوي الإصدارات من أيفون 6S وأحدث على فتحات بطاقة ذاكرة خارجية مثل سابقاتها.

فإن كان هاتفك iPhone 6S أو بإصدار أحدث منه، ويحتوي على مدخل لبطاقة SD، فهو بلا أدنى شك هاتف مزيّف!

التحقق من الأزرار

أحد الجوانب الرئيسية التي يُمكن ان تُشير إلى ان الهاتف مزيّف أو أصلي هي الأزرار المادية.

من الضروري التحقق من ان الأزرار المادية الموجودة على جهاز الأيفون الخاص بك موجةدة في المكان الذي يجب أن تكون فيه.

في جهاز iOS أصلي، يُوجد زر اليكون/اليقظة في الزاوية اليُمنى العليا، بينما يكون زر التحكم بمستوى الصوت وشريط التمرير في الجانب الأيسر العلوي.

وإن تم وضع هذه الأزرار في مكان مغاير، فهذا يعني أن الجهاز مزيّف.