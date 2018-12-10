كيف تنجح في توكيل مهام الموظفات خلال إجازة الأمومة؟!

إجازة الأمومة

مرحبا، أنا أعمل مدير في شركة علاقات عامة صغيرة في دبي، وقد علمت للتو بأن المسؤولة التنفيذية للتسويق حامل. أنا أعلم جيداً مدى أهمية إجازة الأمومة ومدى تأثيرها على سعادة المرأة ورفاهيتها ورضاها في مكان العمل.

نحن نقدم بالتأكيد إجازة مدفوعة الأجر، ولكني أود معرفة ما إن كان يمكنني القيام بأي شيء آخر لتسهيل هذا الأمر عليها وعلى باقي أعضاء فريق العمل. شكراً. – سامي ر.

مرحبا سامي، شكراً على طرحك لهذا السؤال. من المهم جداً الالتزام بقانون العمل ومنح الموظفات الأمهات إجازة أمومة. لقد طرحت هذا السؤال في الوقت المناسب حيث أظهر الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم مؤخراً، تحت عنوان “المرأة العاملة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا” أن 8% فقط من النساء العاملات في المنطقة راضيات عن السياسة المتعلقة بإجازة الأمومة في شركاتهن. لذا يتعين على أصحاب العمل التركيز بشكل أكبر على تحسين هذه السياسات للنساء العاملات وفريق عملهن والشركات على حد سواء. وتبدأ هذه العملية من خلال إجراء تغييرات على سياسات الشركة والتعاون من أجل تسهيل هذا الأمر على الجميع.

يقدم خبراء بيت.كوم 4 أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عندما تقوم بتطوير السياسات المتعلقة بإجازة الأمومة في شركتك:

1. التعاون مع أعضاء فريق العمل

من المهم جداً التحضير مسبقاً للمهام التي يجب انجازها خلال فترة الإجازة. فقبل أن تبدأ إجازة الأمومة، يجب عليك التحدث مع الموظفة حول المهام أو المشاريع التي يجب إنجازها أو اعطائها الأولوية، اضافة الى المهام التي يجب توكيلها لشخص آخر. شجّع أعضاء فريقك على التحدث مع بعضهم البعض ومناقشة المسؤوليات لضمان توكيلها بفعالية.

قد تضطر أحياناً للاستعانة بأحد من خارج الشركة من خلال توظيف شخصاً يعمل بشكل مستقل أو بشكل جزئي أو حتى موظف مؤقت، اعتماداً على كمية العمل. اجعل الموظفة تقوم باعداد مبادئ توجيهية واضحة لكافة المهام التي تغطي مسؤولياتها الرئيسية وتشاركها مع أعضاء الفريق. فذلك سيقلّل من توتر وارهاق كافة أعضاء فريق العمل بما في ذلك الموظفة التي قد تكون قلقة من زيادة أعباء العمل على زملائها وتوكيلهم مسؤوليات اضافية.

2. التواصل بشفافية

من المهم جداً التواصل بشفافية مع كافة الأشخاص المعنيين قبل وبعد إجازة الأمومة. اذ يجب أن يشعر الموظف المعني بالراحة تجاه التعبير عن مخاوفه أو طرح أية أسئلة طوال الفترة المحددة.

تأكد من أن كافة الأشخاص الذين قد يتأثرون باجازة الموظفة، كالزملاء أو المدراء أو المتدربين أو العملاء أو غيرهم، يفهمون تماماً كافة الأمور، كمعرفة الشخص الذي سيتحمّل المسؤوليات المؤقتة، والمدة التي ستغيبها الموظفة الخ.

3. تقديم ساعات عمل مرنة

إن العودة مباشرة الى العمل بعد اجازة طويلة هو أمر مرهق للغاية. فقد تواجه الأمهات الجدد صعوبة في تحقيق توازن بين حياتهن المهنية والشخصية، وادارة المسؤوليات المرتبطة بالعمل والعناية بطفل. لذا احرص على منحهن ساعات عمل مرنة لمساعدتهن على تلبية احتياجات أطفالهن الجدد. كما يمكنك أيضاً السماح لهم بالعمل من خارج المكتب، إن كانت طبيعة عملهن تسمح بذلك.

في الواقع، تقوم بعض الشركات بمنح ساعات عمل أقل للأمهات لفترة من الوقت بعد عودتهن الى العمل، لمساعدتهن على التأقلم مع العمل بأسرع وقت ممكن. وفي بعض البلدان، يجبر قانون العمل الشركات على منح الأمهات العاملات ساعات عمل أقل. احرص على قراءة قانون العمل في بلدك جيداً والتزم به.

4. البقاء على اتصال مع الموظفات

ابقَ على اتصال مع الموظفة خلال إجازة الأمومة ضمن حد معقول. ابلغها بأية تغيّرات كبيرة تحدث في الشركة أو فريق العمل، وأية دورات تدريبية قد تهمها، وأية انجازات مهمة، وقدّم لها لمحة عامة عن سير العمل. فذلك سيساعدها على التأقلم مع العمل بعد عودتها من الاجازة.

ولا تنسَ اهدائها باقة من الورود أو علبة شوكولا باسم كافة الموظفين في الشركة، فذلك سيشجّعها على العودة الى العمل.

بالتعاون مع Bayt.com

اقرأ أيضًا:



لطلاب الجامعات... هذه الوظائف تناسبكم!

تعرف على ثمان وظائف مناسبة لطلاب الجامعات

مالعلاقة بين ازدياد نسبة الوظائف وقطاع البناء في الإمارات؟!