كيف عززت المرأة جاذبيتها كوجهة لنمو الأعمال المستدامة في الإمارات؟!

أظهرت خريطة الأعمال أن النساء رفعن من حصتهن بين أصحاب الأعمال الجدد إلى 22.2 بالمائة (5.543) من 12 بالمائة في عام 2017

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 20.467 رخصة جديدة خلال عام 2018 حيث واصلت الإمارة تعزيز جاذبيتها كوجهة لنمو الأعمال المستدامة.

إجمالاً، تم تسجيل 770 248 ترخيص للأعمال في المنصة الرقمية لخطة الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية العام الماضي، بزيادة قدرها 4.6٪ عن عام 2017، حيث استفاد عدد أكبر من الشركات والمستثمرين من القدرة التنافسية للإمارة وزيادة الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما أظهرت خريطة الأعمال أن النساء رفعن من حصتهن بين أصحاب الأعمال الجدد إلى 22.2 بالمائة (5.543) من 12 بالمائة في عام 2017، مما يؤكد أهمية دبي كقاعدة انطلاق مثالية لجميع فئات رجال الأعمال والمستثمرين.

وكانت الجنسيات العشر الأولى للعلامات التجارية الجديدة في عام 2018 من الهنود والباكستانيين والمصريين والصينيين والبريطانيين والسعوديين والبنغاليين والأردنيين والكنديين والفلبينيين، بحسب أريبيان بيزنس.

واستحوذت عمليات تجديد التراخيص على 128.965 معاملة في قطاع تسجيل الأعمال والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية، في حين تم ربط 24.859 معاملة بالموافقات الأولية.

كما كانت هناك 35،563 معاملة تتعلق بحجز الاسم التجاري، و 50.148 عملية تجديد تلقائي، و 1،202 إجراء لترخيص فوري، و 1.075 معاملة للتداولات في دائرة التنمية الاقتصادية.

ومن بين التراخيص الجديدة الصادرة، كان 63.2٪ منها تجارياً و 34.5٪ للحرفيين و 1.1٪ تتعلق بالسياحة.

ونمت حصة الرخص الصناعية من 1.1 في المائة إلى 1.2 في المائة بين عامي 2017 و 2018، وتظهر الزيادة التي تزيد على 9 في المائة أهمية في خلفية استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تهدف إلى تطوير دبي لتصبح مركزاً صناعياً للابتكار.

وشكلت خدمات التجارة والإصلاح 31.6 في المائة من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في عام 2018، تليها العقارات والتأجير والخدمات التجارية (22.7 في المائة)، والبناء والتشييد (14.5 في المائة)، والخدمات المجتمعية والشخصية (9.7 في المائة)، والضيافة والفنادق. (7.2٪) والنقل والتخزين (5٪).

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