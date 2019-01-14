كم يبلغ متوسط الرواتب في الإمارات هذا العام؟

الدرهم الإماراتي

كشفت دراسة جديدة عن متوسط أرقام الرواتب في مختلف القطاعات في دولة الإمارات لعام 2019.

ويشرح استطلاع الرواتب في الشرق الأوسط لعام 2019 عدد الوظائف في مجموعة من القطاعات بما في ذلك الشؤون القانونية، وتجارة التجزئة، والمبيعات والتسويق وغيرها الكثير، بما في ذلك الوظائف عالية الطلب.

ووفقاً للتقرير، فإن الوظائف في علم البيانات والتحليلات، والحوكمة والامتثال بالإضافة إلى إدارة التكلفة هي الأكثر طلباً، في حين لا يزال القطاع العام يلعب “دورًا كبيرًا في النمو الإقليمي”.

وكشف الاستطلاع أيضا أن المرشحين يريدون الآن مزيدا من التفاصيل حول خطط التطوير الوظيفي والثقافة التنظيمية.

وفي ما يلي نظرة على بعض معدلات الرواتب الشهرية المحددة من التقرير، بحسب موقع تايم أوت دبي:

المالية والمحاسبة

المدير المالي – 60.000 درهم

محلل مالي / مشارك – 17.5 ألف درهم

مساعد محاسب – 12 ألف درهم

محاسب مبتدئ – 10 آلاف درهم

مدير الضرائب – 32.5 ألف درهم

الوظائف الرقمية

مدير التسويق الرقمي – 29 ألف درهم

مدير الفنون الرقميو – 24 ألف درهم

مصمم ثري دي- 21 ألف درهم

مدير التجارة الإلكترونية – 35 ألف درهم

الوظائف التقنية

رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات – 42.5 مليون درهم

محلل الأمن – 17.5 ألف درهم

مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات – 30 ألف درهم

النفط والغاز

مدير الصحة والسلامة – 38 ألف درهم

مدير الشؤون الميكانيكية – 32 ألف درهم

ضوابط المشروع / إدارة المشاريع – 40 ألف درهم

الموارد البشرية

مدير الموارد البشرية – 28 ألف درهم

موظف الموارد البشرية – 20 ألف درهم

التعلم والتطوير / مدير التدريب – 35 ألف درهم

مدير اكتساب المواهب – 30 ألف درهم

الوظائف القانونية

المستشار القانوني – 45 ألف درهم

(ممارس خاص) معاون أقدم – 55 ألف درهم

(ممارس خاص) شبه قانوني – 25 ألف درهم

(ممارس خاص) سكرتير قانوني – 22 ألف درهم

التجزئه

مدير المبيعات – 26 ألف درهم

مدير منطقة 27 ألف درهم

مدير العلاقات العامة – 30 ألف درهم

مدير العلامة التجارية – 28 ألف درهم

مدير البضائع / مدير المشتريات – 30 ألف درهم

المبيعات والتسويق (للمستهلك)

رئيس قسم المبيعات / مدير المبيعات – 55 ألف درهم

المبيعات والتسويق (الأعمال التجارية)

مدير المبيعات الإقليمي – 60.000 درهم

مدير تطوير الأعمال – 35 ألف درهم

مدير مبيعات المشروع – 30 ألف درهم

مدير تحليلات المبيعات – 35 ألف درهم

بحوث التسويق – 20 ألف درهم

اقرأ أيضًا:

في الإمارات... تأمين جديد على الحياة بـ 3 درهم في اليوم!

إليك بعض النصائح لقضاء عطلة عائلية بتكلفة أقل

3 شروط أساسية عليك معرفتها لاسترداد ضريبة المدخلات للأعمال