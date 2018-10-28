كيف ستحتفل أبوظبي برأس السنة هذا العام؟

إمارة أبوظبي

بدأت الاستعدادت قبل نحو شهرين للاحتفال برأس السنة الجديدة، وستكون أبوظبي وجهة جذابة هذا العام بفضل عروض الألعاب النارية المذهلة، والحفلات التي تعج بالنجوم، وعروض الفنادق المميزة.

وتخطط أبو ظبي لواحدة من أهم احتفالات رأس السنة الجديدة في العالم للعام الجديد 2019 بأسلوبها المذهل من الألعاب النارية والأحداث الموسيقية المليئة بالنجوم ومجموعة من التجارب الملهمة.

ومن المتوقع أن تتألق الإمارة النابضة بالحياة، التي شهدت عاماً من النمو القياسي، مع عرض الألعاب النارية في منتصف الليل في مواقع متعددة، بما في ذلك تجربة فريدة لمدة 10 دقائق على الكورنيش وهو الواجهة البحرية الشهيرة في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقام حفل بمشاركة عدد من النجوم في جزيرة ياس، بالإضافة إلى عمالقة الموسيقى مثل Katy Perry و Coldplay، بحسب موقع abouther.

وهناك سبب آخر للتوجه إلى الوجهة العالمية للسفر والترفيه والسياحة، وهو فرصة للاستمتاع بالإقامة في الفنادق الفاخرة الشهيرة مثل قصر الإمارات، وزيارة المواقع السياحية الشهيرة عالميًا مثل اللوفر أبو ظبي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة كبيرة من الفنادق الفخمة الجديدة مثل EDITION، والذي يضم طباخًا شهيرًا ومنتجعًا صحيًا ونادي من ثلاثة طوابق قائم بذاته، بالإضافة إلى فندق Royal M و Rixos Saadityat.

وعلى طول شاطئ البحر، يعد منتجع جميرا في جزيرة السعديات جوهرة جديدة أخرى في موقع مذهل.

وللاستمتاع ببعض المرح، هناك أحدث معالم الجذب العائلية، يمكن زيارة حديقة عالم وارنر بروس، وهي واحدة من أكبر المنتزهات الترفيهية في العالم والتي تضم ست مناطق مميزة تضم العديد من الألعاب والنشاطات الترفيهية.

المصدر: سنيار



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