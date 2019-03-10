هل سيزيد البريكزت من البريطانيين الباحثين عن عمل في الإمارات؟

كان Brexit في أفق العمل لأكثر من ثلاث سنوات،و أعتقد أن التصور الخارجي للمملكة المتحدة مختلف تمامًا عما يحدث

تتوقع شركات التوظيف في الإمارات والخليج توافد المزيد من المتخصصين من المملكة المتحدة إلى المنطقة بحثاً عن فرص عمل، إذا تباطأ سوق العمل في البلاد وسط الاضطرابات المرافقة للبريكزت، ولكن لم يكن هناك زيادة ملحوظة حتى الآن.

وأشارت مجموعة من شركات التوظيف الاستشارية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى أن تأثير البريكزت لم يتضج بعد، ولم يكن هناك زيادة في عدد البريطانيين الذين يتوافدون على البلاد بحثاً عن فرص عمل، لكن كل هذا يمكن أن يتغير خلال الفترة القادمة.

يقول ديفيد ماكنزي، المدير الإداري في شركة الاستشارات التوظيفية في دول مجلس التعاون ماكنزي جونز: “إن المملكة المتحدة لم تتأثر بعد بالعواقب الحقيقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسنرى المزيد من الهجرة بعيدًا عن المملكة المتحدة في الأشهر الستة أو الاثني عشر شهراً القادمة”. مضيفا أن ما يصل إلى 80000 وظيفة قد تضيع في لندن وحدها”.

وأضاف ماكنزي: “لقد كان Brexit في أفق العمل لأكثر من ثلاث سنوات،و أعتقد أن التصور الخارجي للمملكة المتحدة مختلف تمامًا عما يحدث. وتعمل شركات التوظيف في المملكة المتحدة بشكل جيد وتبلغ عن أرقام جيدة في نهاية عام 2018 وبداية عام 2019”.

وحذرت تقارير وسائل الإعلام من خسائر متعددة في الوظائف عندما تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وقال عمدة لندن صادق خان إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تتسبب في فقدان 500 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ومع ذلك، تحدى سوق العمل البريطاني حتى الآن التباطؤ. ووجدت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة الشهر الماضي أن عدد الأشخاص العاملين بوظائف جديدة ارتفع بمقدار 167.000 في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهي أكبر زيادة منذ الربع الأول من عام 2018 وأقوى من التوقعات البالغة 140.000.

وليس هذا فحسب، فقد حافظ نمو الأجور للعمال البريطانيين على أسرع وتيرة له خلال عقد من الزمان في أواخر عام 2018، مما يشير إلى أن سوق العمل كان مزدهرا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما تباطأ الاقتصاد الأوسع.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن هذه المستويات العالية من خلق الوظائف قد تكون بسبب اختيار الشركات لتوظيف الموظفين بدلاً من الاستثمار في الآلات أو البرامج الجديدة حيث سيكون من السهل السماح لهم بالرحيل إذا كانوا بحاجة إلى تغيير المسار.

يقول ماكينزي: “هناك عنصر من عدم اليقين وهذا يؤثر على موقف الشركات تجاه التوسع”.

وقال سانجاي راجا، وهو اقتصادي بريطاني يعمل لصالح دويتشه بنك في لندن لـ Bloomberg في الشهر الماضي، إنه خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك تباطؤ في الاستثمار الرأسمالي، مما عزز ازدهار العمالة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع في طلبات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت والتي تشكل النقاط الساخنة للوافدين من المملكة المتحدة.

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