ليبيا: الإيرادات النفطية بلغت 16 مليار دولار في 9 أشهر

قال البنك المركزي الليبي، إن إيرادات ليبيا النفطية بلغت 22.7 مليار دينار ليبي (16.09 مليار دولار)، في أول تسعة أشهر من العام.

وحسب وكالة "رويترز"، ذكر البنك المركزي، ومقره طرابلس، أن إجمالي الإنفاق الحكومي في هذه الفترة بلغ 29.26 مليار دينار متجاوزاً إجمالي الايرادات البالغ 24.57 مليارا، دون ذكر أرقام العام الماضي للمقارنة.

وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي إن إيرادات ليبيا من النفط أول ثمانية أشهر من العام بلغت 20.2 ملياردينار ليبي.

وليبيا مقسمة بين حكومتين متنافستين في طرابلس والشرق، حيث يوجد بنك مركزي مواز، ما يجعل الحصول على بيانات دقيقة على الصعيد الوطني أمرا صعبا.

ولكن البنك المركزي في طرابلس يسيطر على إيرادات النفط التي تحول له من المؤسسة الوطنية للنفط وتمثل الجانب الأكبر من دخل البلاد.

وقالت الحكومة الليبية‭ ‬المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس الأسبوع الماضي، إنها خصصت 1.5 مليار دينار ليبي (1.06 مليار دولار)، للمؤسسة الوطنية للنفط لمواصلة إنتاج الخام في 2019-2020، وذلك بحسب قرار اطلع عليه الصحافيون.

وسبق أن اشتكت المؤسسة مرارا في السابق من أنها لا تتلقى تمويلا كافيا من حكومة الوفاق الوطني. ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط نحو 1.3 مليون برميل يومياً.

وشهد إنتاج النفط في ليبيا عضو "أوبك" تقلبات حادة في الأعوام الأخيرة بسبب الهجمات والاحتجاجات والصراع السياسي وسط الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.