مايكروسوفت ستحذف تلقائيًا متصفح إيدج من ويندوز 10

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أعلنت "مايكروسوفت" في بيان رسمي أنها ستحذف تلقائيا النسخة القديمة من "إيدج" في 13 نيسان (أبريل) المقبل من جميع الحواسيب التي تعمل بنظام "ويندوز 10"، وستقوم في المقابل بتثبيت الإصدار الجديد المستند إلى "كروميوم".