مايكروسوفت ستحذف تلقائيًا متصفح إيدج من ويندوز 10

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أعلنت "مايكروسوفت" في بيان رسمي أنها ستحذف تلقائيا النسخة القديمة من "إيدج" في 13 نيسان (أبريل) المقبل من جميع الحواسيب التي تعمل بنظام "ويندوز 10"، وستقوم في المقابل بتثبيت الإصدار الجديد المستند إلى "كروميوم".
كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن خطتها للتخلص من الإصدار السابق من متصفح الإنترنت الخاص بها "إيدج".
وأعلنت "مايكروسوفت" في بيان رسمي أنها ستحذف تلقائيا النسخة القديمة من "إيدج" في 13 نيسان (أبريل) المقبل من جميع الحواسيب التي تعمل بنظام "ويندوز 10"، وستقوم في المقابل بتثبيت الإصدار الجديد المستند إلى "كروميوم".
وطرح متصفح الإنترنت "مايكروسوفت إيدج" جنبا إلى جنب مع نظام تشغيل "ويندوز 10"، ويستخدم محرك عرض "إيدج إتش تي إم إل" الخاص بالشركة، وفي 2019 أعلنت الشركة أنها تعيد بناء المتصفح من الألف إلى الياء للاستفادة من برنامج "كروميوم" الخاص بشركة جوجل الأمريكية.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، بدأت "مايكروسوفت" طرح "كروميوم" من خلال تحديث "ويندوز"، وبعد مرور شهرين، أعلنت "مايكروسوفت" أنها لن تصدر أي تحديثات أمنية إضافية لـ"إيدج" بعد التاسع من آذار (مارس) المقبل. ونوهت شركة مايكروسوفت، أمس الأول، بأنه بالنسبة إلى المستخدمين الذي يمتلكون إصدار "كروميوم" على أجهزة حواسيبهم حاليا، فسيؤدي تحديث 13 نيسان (أبريل) المقبل إلى إزالة الإصدار القديم من "إيدج" لديهم بطريقة لن يلاحظوا بها حدوث أي تغيير.
Via SyndiGate.info
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