تعرف على أسباب فشل المشاريع الناشئة بالإمارات في أول عامين

تسعير المنتج أمر صعب بالنسبة لأي شركة

وجدت دراسة أجرتها Incarbia، وهي شركة لإدارة الأعمال، أن 2 من أصل 10 شركات ناشئة تفشل في عامها الأول، في حين أن 6 من هذه الشركات تفشل في عامها الثاني.

واستضافت شركة Sage الرائدة في السوق في حلول إدارة الأعمال السحابية، حملة ترويجية للمحاسبة لمدة 4 أشهر في دبي، حيث قامت بمسح مجموعة من القضايا المتعلقة بالشركات الناشئة، وأجرت استطلاعاً للرأي شمل أكثر من 50 شركة، لفهم التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالأعمال التجارية.

وأظهر المسح الذي أجري مؤخراً أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تناضل إلى أقصى حد مع المحاسبة (37%) وإدارة التدفق النقدي (37%)، يليها الإبلاغ عن النفقات (14%)، بالإضافة إلى إعداد الفواتير (12%)، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أعرب 76% من المجيبين عن قلقهم بشأن تأثيرها على أعمالهم.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، قال 57% أن أكبر قلق لديهم هو عدم فهمهم أنظمة وإجراءات ضريبة القيمة المضافة ، يليها تقديم طلبات الإيداع بنسبة 18%. وعلاوة على ذلك، لا يملك معظم رواد الأعمال الذين تم استطلاع آرائهم نظام محاسبة مطبَّق لضريبة القيمة المضافة.

وقال منصور سروار، مدير الخدمات الفنية في شركة سيج “يدرك أصحاب الأعمال أنه إذا لم يكونوا مستعدين لضريبة القيمة المضافة، فقد يؤثر ذلك على جوانب مختلفة من أعمالهم، من التدفق النقدي إلى العمليات، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات عليهم”.

وأضاف “لحسن الحظ بالنسبة للشركات الإماراتية، كانت السلطات الضريبية سباقة في تقديم المزيد من التوضيح بشأن اللوائح، وأبدت مرونة، من خلال التنازل عن العقوبات على عدم التسجيل وتوسيع الجدول الزمني لتقديم أول عوائد ضريبة القيمة المضافة.”

وقدم معظم المستجيبين ردود فعل إيجابية حول دولة الإمارات كمركز ريادي، حيث وصفوا البلاد بأنها “بيئة رائعة لبدء نشاط تجاري” كما ذكروا أنها توفر “سوقًا ضخمة مع العديد من الفرص”. كما أثارت بعض الشركات بعض المخاوف مثل ارتفاع التكاليف والنفقات العامة لإدارة الأعمال.

أهم أربعة أسباب أخرى لفشل الشركات المبتدئة بحسب موقع أي أم أي إنفو:

1- عدم التزامن مع الفريق: لا يمكن لأعضاء الفريق المؤسسين العمل معًا وفي بعض الحالات لا تتوفر لديهم مجموعة المهارات المناسبة للتغلب على التحديات المستقبلية.

2 – ضعف التمويل: يعتقد الكثير من الناس أنهم سيحققون ربحا في الأشهر القليلة الأولى من أعمالهم – ووفقا لشركة Fleximize، وهي شركة تمويل في المملكة المتحدة، فإن معظم الشركات لا تحقق أرباحاً حتى عامها الثالث.

3- التسعير الخاطئ: إن تسعير المنتج أمر صعب بالنسبة لأي شركة، فالسعر المرتفع للغاية يجعل من الصعب على الكثيرين شراؤه، في حين أن السعر المنخفض يحرم الشركة من الربح الذي تحمح إليه.

4 -ضعف الطلب: وهذا أحد أخطر العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى فشل المشاريع الناشئة، لذلك من الضروري دراسة السوق بشكل جيد، ومعرفة إذا كان المنتج الذي توفره مطلوباً أم لا قبل البدء في الإنتاج. (سنيار)



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