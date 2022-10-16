ما هو مشروع عملة الريبل XRP؟ وما هو مستقبلها؟

ظهر مشروع عملة الريبل في ظل انحدار وتدهور البنية التحتية للأنظمة المالية في مختلف بلدان العالم، وعند ظهوره على ساحة المعاملات المالية نجح في بناء قاعدة عملاء ضخمة للغاية، ذلك حيث أصبح نظام XRP بمثابة حل سحري للقضاء على مشكلة تأخر التحويلات المالية التي أصبحت تشكل أزمة ضخمة عجزت معظم الأنظمة المالية عن حلها حتى في ظل ظهور البيتكوين وتعدد مشاريع العملات الرقمية، حيث برز نظام ريبل كحل سريع للتحويلات المالية، كما ظهر كحل رخيص أيضاً مقارنةً برسوم التحويل المكلفة، والتي بدأت منصات العملات الرقمية في فرضها مقابل عمليات التحويل المختلفة.

ما هو مشروع عملة الريبل؟

في الآونة الأخيرة أصبحت معرفة مشاريع العملات الرقمية أمر يشغل عدد كبير من الأفراد حول العالم، وخصوصاً بعد أن أصبحت تلك المشاريع تشكل ذراع التقنية على ساحة التعاملات المالية حول العالم، ولكن عند الحديث عن مشروع عملة XRP يصبح الأمر مختلف، حيث لم ينشأ ذلك المشروع لحل مشكلة النظام المالي التقليدي، ولكن ظهر أيضاً لحل المشاكل الخاصة بالعملات الرقمية، والتي تمثل الصورة الحديثة للنظام المالي، والريبل هو واحد من مشاريع العملات الرقمية التي تتبع شركة Ripple labs، ويطلق على المشروع أيضاً مسمى كريبتو البنوك، وذلك نظراً لشركات الريبل العديدة التي تمثل صدارة في سوق التعاملات المالية وتمتلك علاقات وطيدة مع البنوك، وتميز ذلك المشروع بخلق حلول مالية مميزة من خلال ما يُعرف بدفتر الأستاذ الموزع أو تقنية الليدجر.

من هو صاحب عملة الريبل؟

ظهر مشروع الريبل في عام ٢٠١٢، وذلك على يد كريس لارسن، وجيد ماكالب، حيث نتج عن التعاون بين كلاً منهما ظهور واحد من أبرز مشاريع العملات التي تتميز بعدم قابليتها للتعدين، كما تتميز بامتلاك خوارزمية مصادقة تتوافق مع بروتوكول RPCA، بالإضافة إلى تميزها في محدودية عرض العملة، حيث تبلغ ١٠٠ مليار XRP فقط.

ما السبب وراء نجاح مشروع عملة الريبل؟

يمكن الجزم أن مشروع عملة الريبل هو واحد من أفضل مشاريع العملات الرقمية ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تتمثل في النقاط التالي ذكرها:

مشروع عملة الريبل ظهر في فترة معاناة معظم المستثمرين من بطء نظام سويفت الخاص بالتعاملات المالية.

كما أن ظهوره كان بعد قصور العملات الرقمية وعجزها عن حل مشكلة التحويلات المالية، وذلك نظراً للرسوم الباهظة عند التحويل.

كما أن الريبل هو مشروع تأسس بناءً على فرضية لحل المشكلات المالية، وليس لمنافسة العملات الرقمية، ذلك الأمر الذي جعل أهدافه مختلفة ونجاحاته مبهرة.

كما أن مشروع عملة ريبل قد تمكن بكل احترافية من القضاء على مشكلة نظام سويفت في تأخير عمليات التحويل.

بالإضافة إلى تمكن الريبل من القضاء على مشكلات العملات الرقمية الأخرى، حيث تتم عملية تحويل XRP في مدة لا تتجاوز أربعة ثواني، وبتكلفة صغيرة تبلغ حوالي عشرة سنتات.

كيفية العمل في منظومة ريبل

تعمل الريبل على نظام يسمى دفتر الموزع للريبل، ويتم تأمين ذلك الأمر بما يسميه المشروع جمهور المدققين، والجدير بالذكر أن عملية التأمين والتدقيق في مشروع XRP ليست مربحة كما هو الأمر في مشاريع العملات الرقمية الأخرى، لذلك فأن المدققين هنا هم من المستثمرين الكبار أو مطوري الخدمات أو بعض المؤسسات التي يهمها أمان نظام الريبل، ويمكن لأى شخص أن يصبح من جمهور المدققين في مشروع عملة الريبل، وذلك من خلال موافقة أقرانه، ونتيجة لتلك الآلية البسيطة فإن الريبل لا تعمل بناءً على نظام يستهلك للطاقة مثلما تعمل العملات الأخرى بعدة آليات عالية الطاقة كالتعدين مثلاً أو عمليات التحقق الدقيقة، ولكن الريبل طورت نظام خاص بها وهو خوارزمية توافق بروتوكول إجماع الريبل والذي يسمى بروتوكول RPCA، وهذا يعني أن عملية التشغيل الخاصة بالعقود تستهلك الموارد بنسبة قليلة، والتي قد تصل التكلفة الخاصة بها إلى عشرة دولارات شهرياً، ولذلك تعد الريبل خياراً مناسباً عند البحث عن أفضل عملات رقمية رخيصة لها مستقبل .

ما هي الحلول التي تم تطويرها في شركة ريبل؟

يعتقد البعض أن التطور الوحيد للشركة يكمن في البلوكشين الخاص بها، ولكن ما لا يعرفه عدد كبير أن شركة ريبل قامت بتطوير عدة حلول مميزة وعبقرية مثل:

RippleNet : وهي عبارة عن هيكل عبقري للبنية التحتية، التي تضم عدة أنظمة مالية دقيقة ومتميزة.

: وهي عبارة عن هيكل عبقري للبنية التحتية، التي تضم عدة أنظمة مالية دقيقة ومتميزة. xCurrent : وهو النظام الخاص بعملية التسوية، وآلية التتبع المباشر لعملية الدفع عبر الشبكة الدولية التي تملكها Ripple Net.

: وهو النظام الخاص بعملية التسوية، وآلية التتبع المباشر لعملية الدفع عبر الشبكة الدولية التي تملكها Ripple Net. xVia : وهو هيكل الاتصالات الموحدة، والتي يتم عمل توجيه لها نحو مؤسسات المال.

: وهو هيكل الاتصالات الموحدة، والتي يتم عمل توجيه لها نحو مؤسسات المال. xRapid: وهو واحد من أفضل الأنظمة المتطورة للمدفوعات المالية، والذي يقوم على آلية موفرة وسريعة جعلت منه نظام معتمد في عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية، حيث يعمل النظام على تلقي المدفوعات بعملة الراسل، ومن ثم تحويلها إلى ريبل، ثم إرسال الريبل للمتلقي، الذي يقوم بتحويل الريبل لعملة بلده بطريقة أكثر من سهلة.

صعوبات إطلاق مشروع عملة الريبل

كان من المعروف وقت إطلاق مشروع عملة الريبل أنها ليست من الأوراق المالية، ولكن هي آلية جديدة لتحسين طرق الدفع وتدعيم البنية المالية بنظام سريع وغير مكلف، ولكن عندما صدرت عملات الريبل وتم بيعها كوسيط لتعامل الأفراد مع الشركة كانت هناك مشكلة حول بيع تلك العملات بدون ترخيص، حيث كانت هناك شكوى للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، وذلك للتحقق من قيام شركة ريبل ببيع تلك العملات بدون ترخيص.

هل انتهت قضية الريبل؟

انتهت قضية الريبل بسهولة، حيث أنه بعد صدور الشكوى بشأن بيع الريبل بدون ترخيص وتحجج جهة التحقيق بأن الريبل ورقة مالية كان يلزمها ترخيص تم إنهاء الأمر بسهولة، حيث جاء الرد من القائمين على الشركة بأن الريبل صدر وتم اعتماده من الوكالات الحكومية الأمريكية بأنه ليس ورقة مالية ولكن وسيط تعامل مالي وجاءت المساندة على ذلك الرد من قِبل المشترين الذين أكدوا بأن الريبل لا يعد عملة رقمية، ومن ثم تم إغلاق الأمر على ذلك وبقى الحال على ما هو عليه.

معلومات حول أفضل محافظ الريبل

هناك العديد من المحافظ الخاصة بالعملات الرقمية التي تسمح بعملية التخزين والحفظ للريبل، ولكن تختلف تلك العملية من محفظة إلى أخرى حسب منسوب الأمن وراحة العميل، وأفضل تلك المحافظ هي:

محفظة Atomic Wallet: هي واحدة من محافظ أنظمة الكمبيوتر، التي تتميز بسهولة نظامها، كما تتميز بكونها عالية الأمان، بالإضافة إلى تميزها في دعم العديد من العملات الرقمية بجانب الريبل، وتتشابه تلك المحفظة مع محفظة "Exodus" و "Jaxx". محفظة الأجهزة: وهي واحدة من المحافظ المادية، والتي تعد خياراً مناسباً لمن يقومون بعمليات استثمار ضخمة في الريبل، وتعمل تلك النوعية من المحافظ بنظام عالي الجودة يسمح بتخزين مفاتيح التشفير الخاصة، ذلك الأمر الذي يرفع من معدل الأمان بها بشكل كبير، وتتوفر تلك النوعية من المحافظ من خلال Trezor و Ledger. محافظ الهواتف المحمولة: قد يكون وجود العملات الرقمية بوفرة على الهاتف أمر مميز، وذلك حال القيام بعمليات الإيداع، ولكنه يصبح أمر كارثي في حالة فقدان الهاتف، ولذلك يُنصح بعدم ترك كمية كبيرة من العملات على محفظة الهاتف، ومن أمثلة تلك المحافظ التي تدعم XRP، كما تدعم مختلف العملات الرقمية محفظة Jaxx و Blockchain و Exodus و Coinomi.

كم عدد عملات الريبل في العالم؟

من الجدير بالذكر أن عملية التعدين للريبل غير ممكنة، وذلك لأن كافة عملات الريبل قد تم صدورها مسبقاً من قبل الشركة، وهي تقل عن ١٠٠ مليار عملة مطروحة، وقد قامت شركة Ripple Net بمنح نفسها ٦٢ مليار عملة لبيعها في الأسواق للمستثمرين والشركاء، وقد عملت الشركة على بث الطمأنينة في عقول المستثمرين من خلال إيداع خمسة وخمسين مليار XRP في محفظة الضمان عام ٢٠١٧، وذلك في عنوان سوف يظهر بالتدريج مستقبلاً.

كيفية الحصول على العملات

تستحوذ العملات التابعة للريبل على المركز الثامن في تصنيف أفضل العملات الرقمية، ذلك الأمر الذي جعل التسويق لها عبر منصات التداول أمر شائع ويلقى اهتمام كبير، وهو الذي ألغى سلبية عدم قابيلة الريبل للتعدين، ومن هذه المنصات التي يمكن شراء الريبل من خلالها:

منصة بينانس: هي واحدة من أفضل منصات تداول وشراء العملات الرقمية، وتعد خياراً مناسباً عند الرغبة في شراء XRP، حيث تدعم تبادله بالعملات الرقمية الأخرى كما تدعم شرائه بالعملات الورقية كالدولار واليورو وغيرهم. منصة Coinbase: هي واحدة من أفضل منصات العملات الرقمية، والتي تدعم شراء الريبل بكل سهولة وأمان، وذلك من خلال نظام يليق بالمبتدئين ويناسب المحترفين، وتتميز المنصة بالتعامل مع العملات الورقية. منصة BitPanda: هي منصة تداول عملات رقمية تابعة للنمسا، وتعد من أفضل المنصات المعروفة بالأسعار التنافسية، وتتميز بدعمها لتبادل الريبل مع العملات الأخرى سواء الرقمية أو الورقية.

كيفية القيام ببيع الريبل

عند القيام بعمليات البيع للريبل يكون هناك سعي نحو اختيار أفضل المنصات التي تكلف البائعين نسبة سحب قليلة مقابل الحصول على أموال الصفقة، وتعد المنصات التالية هي الأفضل:

منصة بينانس: يمكن بيع العملة من خلال المنصة بسهولة وتحويلها إلى عملات ورقية ومن ثم سحبها بكل سهولة، ولا تحتاج عمليات البيع على بينانس لجهد كبير حيث تضم المنصة شبكة ضخمة من المتداولين. منصة BitPanda: هي واحدة من أفضل الخيارات عند الرغبة في بيع XRP، حيث توفر عدة خيارات للبيع، كما توفر عدة طرق لسحب الأموال، فيمكن السحب من البطاقات الائتمانية و Skrill و Neteller أو من طرق أخرى إضافية مميزة. منصة Coinbase: هي منصة بيع الريبل الأكثر سهولة، حيث يتمكن البائعون من خلالها من بيع XRP ثم تحويل المدفوعات للعملة المالية، ثم سحب أموالهم بكل سهولة ويسر.

ما هو مستقبل عملة الريبل؟

يشهد السعر الخاص بعملة الريبل تقلبات كحال باقي العملات، ولكن رغم ذلك تعتبر عملة الريبل ذات استقرار كبير، ويدعم ذلك الأمر أنها معتمدة لدى عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية، ويتوقع خبراء المال زيادة سعرها في الفترات القادمة بنسبة ترتبط بمعدل زيادة اعتماد البنوك عليها.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من ذكر كل ما يخص مشروع عملة الريبل، وتعرفنا سوياً على أهم المعلومات الخاصة بها، ونرجو أن يكون ما ذكرناه مفيداً لكم.