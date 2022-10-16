ما هو مشروع عملة shiba شيبا؟ وما هو مستقبلها؟

تم اطلاق مشروع عملة shiba في بداية عام 2020 وقد احدث ضجة كبيرة في أسواق العملات الرقمية، وتلك العملة ليس لها وجود ملموس، لكن يتم الحصول عليها أو بيعها واستبدالها بأخرى من خلال شبكة الإنترنت، ولكي تحتفظ بها لابد وأن يكون لديك محفظة رقمية علي احد المنصات الخاصة بالعملات الرقمية او احد المحافظ الباردة التي يمكن شراءها، وهي من العملات المشفرة الآمنة لكن ما هي أهم المعلومات الخاصة بها؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟ وما هي التوقعات المستقبلية الخاصة بها؟ كل هذا سوف نحدثكم عنه هنا، فتابعوا معنا.

تاريخ عملة SHIBA

كالعادة كي نتمكن من الإحاطة بكل المعلومات الخاصة بمعرفة مشاريع العملات الرقمية من الضروري أن نذكر التاريخ الخاص بكل عملة، بمعنى أن نحدد تاريخ إطلاقها، ومن هو مؤسسها، بالإضافة إلى معرفة الغرض من إطلاقها، ورحلتها في عملية التداول هل كانت للصعود أم للهبوط، وتاريخ عملة شيبا كالآتي:

تم ابتكار عملة شيبا منذ عدة سنوات ماضية، بالتحديد عام 2020م، وتم ابتكارها على غرار عملات الدوج الرقمية، حيث تحمل شكل كلب مبتسم، وفوق رأسه اسم العملة بشكل بارز.

أما عن مبتكرها فهم أشخاص غير معروفين كحال معظم مخترعي العملات المشفرة على الإنترنت.

أما عن سبب اختيار اسم شيبا لها فهو يعود إلى سلالة كلاب نادرة يابانية اسمها shiba inu، وقيل أنها ستكون بمثابة عملة قاتلة لعملة الدوج كوين.

وكان الهدف الأساسي من إطلاق تلك العملة استخدامها في عمليات تحويل واستقبال الأموال بين طرفين دون وسيط.

لكن العجيب في الأمر أن تلك العملة فور إطلاقها لفتت أنظار كبار المستثمرين، حتى قيل أن أول إصدار لها كان بمبلغ مهول قُدر بنحو 1000 ترليون عملة.

وهذا المبلغ الضخم اشترت نصفه منصة معروفة في هذا المجال اسمها Uniswap، أما النصف الآخر فقد حصل عليه مؤسس عملة الإيثريوم، وقد ذكرت مصادر مؤكدة أنه تبرع بهذا المبلغ لدولة الهند، وكان هذا أكبر مبلغ تبرع يتم باستخدام العملات الرقمية، وهذا كان أحد الدوافع لاشتهار العملة، وتحفيز الكثيرون للاستثمار بها.

مشروع عملة shiba

لم يقف المؤسسون على الهيئة والخواص المبدئية للعملة بعد إطلاقها، بل تم العمل على تطويرها بشكل يدفعها للازدهار وإثبات مكانتها بين بقية العملات المشفرة، فتم تطويرها تحت مسمى Ryoshi وهو كما نرى اسم مستعار.

وهذا المشروع تحديدًا يقسم إلى عدة منتجات رقمية لم يتخط عددها الـ3 منتجات وهي عملة شيبا، وكذلك LEASH، بالإضافة إلى BONE، مع بورصة خاصة بهم اسمها SHIBA SWAP.

وكي يتم دعم العملة من قِبل مطوريها فقد انشأوا لها مجموعة تخصها على منصة تويتر يتابعها عدد مهول من الأشخاص وصل عددهم إلى 2.3 مليون شخص.

ورغبةً في تطويرها أكثر فإن المطورين عملوا على تحصيل فائدة مادية من خلال العملة المبتكرة شيبا بأن أقاموا منصة تداول تحمل اسمها، كي يتحصلوا على منفعة هم والمستخدمين.

ثم أن ابتكار لعبة تحمل اسم العملة من الطرق التي ينتهجونها حاليًا لزيادة دعم العملة وتطويرها أكثر، والعمل على ازدهارها، وفي هذا الشأن تمكن المطورون من الاتفاق مع PlaySide Studios وهي شركة ألعاب استرالية لإطلاق تلك اللعبة، وقد ذكرت المصادر أنهم يحتاجون لوقت يصل إلى 8 أشهر لتطوير اللعبة بشكل يليق بالعملة.

التوقعات المستقبلية لعملة شيبا

في هذه الجزئية اعتمدنا على آراء الخبراء المختصين بتحليل العملات المشفرة، فقد أجمعت معظم الآراء على أن مشروع عملة shiba يعتبر أفضل عملات رقمية رخيصة لها مستقبل، وقد ذُكر أنه من المتوقع أن يصل سعر العملة في السنوات القادمة لعشرة أضعاف السعر الحالي!

لكن تلك الآراء على الرغم من أنها مبشرة إلا أننا يجب ألا ننس أن سوق العملات الرقمية لا يستقر على حال، فكم من عملة كانت في القمة ثم انحدرت لمستويات أقل، والعكس صحيح، لذلك ننصح المبتدئين بعدم المغامرة بدفع مبلغ كبير من مدخراتهم في شراء عملة رقمية واحدة، حيث يمكن أن يكون ذلك طريقًا لخسارة فادحة، أو ربما ثروة غير متوقعة.

وحتى نعود مرة أخرى للحديث عن المستقبل الذي ينتظر مشروع عملة شيبا فإن المحللين أوضحوا أنه كي يتم ارتفاع سعرها يجب أولًا أن تصل مقدراها في السوق نحو 115 مليار دولار، وفي حال حدوث ذلك فالأمر يعني أنها سوف تصبح بلا شك ثالث عملة رقمية مزدهرة عالميًا.

فإن رغبت في الحصول على توقعات منصات التداول المعتمدة بخصوص عملة شيبا فإن منصة stormgain ذكرت أن سعر العملة ربما سيرتفع بمقدار 0.0005 دولار، وهذا بناءً على المؤشرات الحالية للعملة، لكن حتى تتحقق تلك الزيادة لابد وأن يصل مقدار اختراق ما يعرف ب"مستوي المقاومة القوي" المحدد من قبل المنصة وهو يقدر بـ 0.00001220 دولار.

أما منصة investingcube فقد ذكرت رأيًا حياديًا آخر يخص شيبا، حيث أعلنت أن العملة تسير بخطوات ثابتة نحو زيادة سعرها، وأنها إن نجحت في تخطي حاجز المقاومة الموضوع من قبل المنصة فإن سعرها ربما يصل إلى 0.00001040 دولار، وفي حال فشلت من الوصول لمستوي المقاومة ربما انخفض السعر عن المقدار المحدد لها حاليًا.

سعر عملة SHIBA

من خلال المعلومات التي قمنا بجمعها عن مشروع عملة shiba علمنا أن قيمتها السوقية الحالية قُدرت بـ 3.2 مليار دولار، أما عن مقدار التداول بها الذي تم في شهر أكتوبر 2022م فقد قدر بنحو 3,204,469,483 دولار، وقد ذكرت المصادر أن مقدار التداول الخاص بعملة شيبا يوميًا يكاد يكون ثابتًا ويصل إلى 276,071,959 دولار.

وكانت آخر تقارير تخص سعر العملة أشارت إلى أنها ارتفعت بمقدار 2.55%، فوصل سعرها بناء على تلك النسبة ما يقرب من 0.00000644 دولار.

وحاليًا أثناء كتابتي لهذا المقال فإن سعر العملة لم يصل بعد إلى واحد سنت أمريكي، لكنها على الرغم من ذلك تحتل المرتبة 15 بين العملات الرقمية الأفضل في العالم، وسعرها الرخيص يسمح للمستثمرين بشراء كميات كبيرة منها بمبلغ بسيط، على أن يتم استثمارها فيما بعد، وهذا بعد أن تحقق النجاح وزيادة السعر المنتظرة.

طرق الحصول على عملة SHIBA

إن كانت تراودك فكرة الاستثمار في مشاريع عملات رقمية فإن مشروع عملة shiba تعد الخيار الأمثل بالنسبة لك، حيث أن الخبراء يتنبؤون لها بازدهار ناجح في السنوات القادمة، وكافة المؤشرات المحيطة بها تشير إلى هذه النتيجة، أما عن كيفية شراء هذه العملة فيتم من خلال الآتي:

لابد أن يكون لديك حساب مسجل على منصة بينانس الرقمية أولًا، ومن خلاله تستطيع الحصول على شيبا من خلال الدفع بالفيزا الخاصة بك أو الماستر كارد، بأن تستبدل نقودًا حقيقة بهذه العملة المشفرة.

والطريقة الأخرى تتمثل في أن تستبدل عملات رقمية تمتلكها أنت بتلك العملة من خلال ذات المنصة أيضًا.

الأسئلة الشائعة حول العملة الرقمية shiba

وردت عدة أسئلة تخص مشروع عملة shiba ومن واجبنا عرض تلك الأسئلة وذكر إجابتها الصحيحة كما يليق بموقعنا وبقرائه، ومن أمثلة تلك الأسئلة ما يلي:

هل عملة Shiba لها مستقبل؟

من واقع ما ذكرنا من معلومات معتمدة نستطيع أن نلاحظ أن مستقبلها مضمون ومزدهر بالفعل إن ظل مطوروها يهتمون بها كما يفعلون الآن.

من هو صاحب عملة Shiba؟

مجموعة من الأشخاص وهم مجهولون ولا يعرف هويتهم أحد.

كم عدد عملة SHIB؟

عند إطلاقها قُدر عددها بـ 1 كوادريليون، والمتاح حاليًا نحو 590 تريليون عملة.

من واقع ما ذكرنا من معلومات تخص مشروع عملة shiba، نستطيع بلا ريب التأكد من أن لها مستقبلًا رائعًا في السنوات القادمة، وأنها ستكون ذات شأن إن استمرت في خطواتها نحو الازدهار، وتثبيت مكانتها في سوق التداول وبين العملات المشفرة الأخرى.