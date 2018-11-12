ما هي أفضل مميزات خبراء الموارد البشرية؟!

يؤثر فريق الموارد البشرية بشكل كبير على شركتك، فهو ليس مسؤولاً عن عملية توظيف وتدريب وتأهيل الموظفين الجدد فحسب، بل يعد أيضاً بمثابة محامي دفاع للموظفين وسفير علامتك التجارية

مرحبا. أنا مؤسس شركة ناشئة كائنة في القاهرة. تطوّرت شركتنا الصغيرة تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية، ونعتقد أن الوقت الحالي هو أفضل وقت لبناء فريق موارد بشرية في شركتنا.

قبل أن أبدأ بإجراء مقابلات عمل، ما الذي يجب علي معرفته حول أفضل خبراء الموارد البشرية كي أضمن توظيف أفضل الكفاءات؟ شكراً، مصطفى ب.

مرحبا مصطفى. يؤثر فريق الموارد البشرية بشكل كبير على شركتك، فهو ليس مسؤولاً عن عملية توظيف وتدريب وتأهيل الموظفين الجدد فحسب، بل يعد أيضاً بمثابة محامي دفاع للموظفين وسفير علامتك التجارية، كما تقع على عاتقه مسؤولية سعادة الموظفين وانجاح الأعمال التجارية. يقدم خبراء بيت.كوم في ما يلي أهم أربعة أمور يجب على فريق الموارد البشرية امتلاكها كي يتمكنوا من تحقيق النجاح:

1. امتلاك رسالة واضحة

تمتلك كل شركة ناجحة رسالة واضحة، والأمر عينه ينطبق على فريق الموارد البشرية، فكي يتمكن هذا الفريق من تحقيق النجاح، يجب عليه امتلاك رسالة واضحة ومحددة. وقبل أن تقوم ببناء فريق عمل، يجب عليك تحديد رسالة واضحة تتناسب مع رسالة الشركة وقيمها.

يجب أن تدعم كافة جهود واستراتيجيات فريق الموارد البشرية أهداف الشركة العامة وتساعدها على تحقيقها. فممارسات الموارد البشرية ليست ثابته، ومن أجل تحقيق النجاح، يجب على فريق الموارد البشرية اعداد أهدافه بشكل يتناسب مع احتياجات الشركة.

2. امتلاك استراتيجية

يجب على فريق الموارد البشرية بناء استراتيجية واضحة وشاملة لكافة عمليات الشركة كاستراتيجية لتوظيف أفضل الكفاءات وواحدة لتحفيز الموظفين وتعزيز مستويات التزامهم وأخرى للاحتفاظ بالكفاءات الخ. ويجب أن تستند هذه الاستراتيجات على رسالة فريق العمل ومتطلبات الشركة، ويمكن تغييرها مع تطوّر الشركة ونموها وظهور اتجاهات جديدة. وتذكر بأن عدم اتباع خطة واضحة ومحكمة لن يجدي نفعاً على الاطلاق.

3. استخدام التقنيات الحديثة

يقوم خبراء الموارد البشرية بأداء مهام عدة ومتنوّعة، بدءاً من توظيف المرشحين وأداء المهام الادارية حتى ادارة أنظمة الرواتب. وهذه المهام تتطلب الكثير من الوقت بحيث لا يتوفر لدى فريق الموارد البشرية الوقت لادارة كافة هذه المهام في بيئة العمل الحالية التي تشهد تطوّراً سريعاً باستمرار.

لذا من المهم جداً على خبراء الموارد البشرية تبسيط الأمور من خلال استخدام منصات ورسومات بيانية أوتوماتيكية مثل برنامج اكسل الذكي المجاني الخاص ببيت.كوم، وبرمجيات الموارد البشرية المتخصصة ونظام تتبع المرشحين، ونظام رواتب الكتروني ومراقبة حضور الموظفين والعديد من الأنظمة الأخرى الخاصة بادارة الموارد البشرية التي توفر وقت أداء المهام البسيطة وتتيح لفريق الموارد البشرية باستغلال وقتهم الثمين للقيام بالأمور المهمة.

4. اكتساب مهارات جديدة

التعلّم المستمر هو مفتاح النجاح في كافة الوظائف. في الواقع، يتم ظهور اتجاهات جديدة يومياً وتتغير احتياجات الموظفين حسب عمرهم وخبرتهم ومجال عملهم. لذا يجب أن يتحمّل قسم الموارد البشرية مسؤولية تدريب أعضاء فرق العمل في الشركة.

ولكن ذلك لا يعني أن خبراء الموارد البشرية لا يحتاجون لتدريب أنفسهم. لذا احرص على توظيف خبراء موارد بشرية طموحين يسعون للتميّز، وملتزمين بالتعلّم المستمر. وقدّم فرص تطوير مهني مخصصة لخبراء الموارد البشرية، وشجّعهم على حضور المؤتمرات وقراء المزيد من المقالات والتقارير البحثية. فكي تتمكن من البقاء في المقدمة ومواكبة التغيّرات، يجب عليك مواكبة أحدث اتجاهات التوظيف وآخر أخبار سوق العمل.

ولكن تذكر بأنه لا يكفي تقديم فرص تعلّم لفريق الموارد البشرية، فما فائدة تعلّم أموراً جديدة إن لم يقوموا باستغلالها في العمل؟ احرص على استخدام أدوات واستراتيجيات جديدة تتناسب مع اتجاهات وتغيّرات سوق العمل، كي يتمكن فريق الموارد البشرية من استغلال الأمور التي تعلّموها في عملهم والتطوّر، وبالتالي تحقيق أهداق فريق العمل والشركة على حد سواء.

بالتعاون مع Bayt.com

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