ما هي أولويات السكان لجودة الحياة في الإمارات؟

ال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع الذي تم إجراؤه على مستوى البلاد إن تكييف الهواء هو الأكثر أهمية بالنسبة لنوعية الحياة في الإمارات.

وبتكليف من Taqeef، قام المسح الذي شمل 1000 شخص، والذي قام بتحليل الاعتماد على المنتجات والخدمات الرئيسية بتصنيف تكييف الهواء على أنه “ضروري للحياة” وأكثر أهمية من Wi-Fi أو الهواتف الذكية أو السيارات.

وعندما سئلوا عن أكثر ما يقلقهم، اعترف 20 بالمائة بأن توقف تكييف الهواء كان مصدر قلق أكبر من أي مشكلة تتعلق بأي منتج آخر، في حين صنّف أكثر من نصفهم (56 بالمائة) جهاز التكييف الخاص بهم على أنه الشيء الوحيد الذي لم يتمكنوا من التخلي عنه حتى ليوم واحد . وتبع ذلك عن كثب شبكة الواي فاي (36بالمائة)، والسيارة (27 بالمائة) والهاتف الذكي (25 بالمائة).

وكانت النسب الأعلى بين المجيبين المقيمين في دبي (62 في المائة) والشارقة (57 في المائة) وأبو ظبي (57 في المائة) ورأس الخيمة (50 في المائة)، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال طارق الغصين، رئيس مجلس إدارة “تكييف” والمدير التنفيذي للشركة: “قد يكون الأمر محبطًا للغاية إذا ما انهار التكييف خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية. بالنظر إلى المناخ القاسي في الإمارات، خاصة خلال أشهر الصيف، فليس من المستغرب أن يعتبر السكان تكييفهم الخاص بهم ضروريًا للحياة”.

وكشفت نتائج الاستطلاع أيضًا أن جميع المشاركين تقريبًا، 93 في المائة، غير راضين عن بعض جوانب سياسات الضمان الخاصة، بما في ذلك أجهزة تكييف الهواء والأجهزة الكهربائية والسلع الكهربائية والسيارات. وقدموا مجموعة من المبررات، بما في ذلك صعوبة عملية المطالبة (45 في المائة)، تليها وقت انتظار الإصلاح / الاستبدال (42 في المائة)، والرسوم الخفية (37 في المائة) والغرامة المطبوعة (23 في المائة).