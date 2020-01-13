  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. مبيعات السيارات في الصين تنخفض بنسبة 8.2% خلال 2019

مبيعات السيارات في الصين تنخفض بنسبة 8.2% خلال 2019

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:00
مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم تراجعت 0.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بها قبل عام
مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 8.2 بالمئة في العام الماضي
أبرز العناوين
أظهرت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين اليوم أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 8.2 بالمئة في العام الماضي

أظهرت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين اليوم أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 8.2 بالمئة في العام الماضي.

وأضاف اتحاد منتجي السيارات أن مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم تراجعت 0.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بها قبل عام، وفقا لـ"رويترز".

والمبيعات متراجعة حاليا للشهر الثامن عشر على التوالي.

اقتصاد الصين يتسم بالمتانة رغم الضغوط الضخمة
للمرة الأولى... الصين تسمح للمصارف الأجنبية بالاستثمار دون شريك محلي

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...