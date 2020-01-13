مبيعات السيارات في الصين تنخفض بنسبة 8.2% خلال 2019

أظهرت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين اليوم أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 8.2 بالمئة في العام الماضي.

وأضاف اتحاد منتجي السيارات أن مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم تراجعت 0.1 بالمئة في ديسمبر مقارنة بها قبل عام، وفقا لـ"رويترز".

والمبيعات متراجعة حاليا للشهر الثامن عشر على التوالي.