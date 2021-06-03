مبيعات كيا التراكمية تتخطى حاجز 50 مليون سيارة

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا تجاوز مبيعاتها التراكمية منذ بداية نشاطها حاجز الـ 50 مليون سيارة منها 6 ملايين وحدة من سيارتها "سبورتاج" في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.

وقالت كيا إن إجمالي مبيعاتها التراكمية حتى نهاية مايو الماضي بلغت 50 مليون و120112 سيارة منها 14 مليون و240581 سيارة في السوق الكورية الجنوبية و35 مليون و879531 سيارة في الأسواق الخارجية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن الوصول إلى هذا الرقم جاء بعد مرور 59 عاما من طرح كيا سيارتها "كيه 360" التي كانت أول سيارة ذات 3 عجلات في كوريا الجنوبية، في عام 1962 .

وحققت كيا 10 ملايين وحدة في المبيعات في الأسواق العالمية في عام 2003، ثم حققت 20 مليون وحدة في عام 2020، و30 مليون وحدة في عام 2014، و40 مليون وحدة في عام 2017 .

وبعد أن تجاوزت مبيعاتها السنوية في الأسواق العالمية مليوني وحدة للمرة الأولى في عام 2010، بلغت مبيعاتها حوالي 2.7 مليون وحدة سنويا.

وشكلت الصادرات والمبيعات المحلية في الأسواق الخارجية أكثر من 70% من إجمالي مبيعاتها. وفي السوق المحلية، تجاوزت مبيعاتها 500 ألف وحدة سنويا لمدة 6 سنوات متتالية منذ عام 2015 .

وقالت كيا إنها تتوقع أن تحطم مبيعاتها في السوق المحلية في هذا العام رقما قياسيا سابقا بلغ 552.4 ألف سيارة.