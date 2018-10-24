شاهد: نظام إنذار صوتي بالسيارات لحماية المكفوفين (فيديو)

نظام إنذار صوتي بالسيارات لحماية المكفوفين

تتسابق شركات السيارات العملاقة على إطلاق مركبات أكثر أماناً وهدوءاً بهدف تقليل المخاطر على المشاة خصوصاً المكفوفين منهم وضعاف البصر.

وفي هذا الإطار طورت شركات سيارات نظام إنذار صوتي بالسيارات الكهربائية لحماية المكفوفين، بحسب صحيفة دويتش فيليه الألمانية.





المصدر: سنيار



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