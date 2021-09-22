محمد بن راشد يعتمد برنامج إسكان المواطنين في دبي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة في وقتاً سابق استراتيجية لتنفيذ 50 مشروع اقتصادي في البلاد بهدف تعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، حيث تطمح لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للإمارات.

برنامج إسكان المواطنين في دبي

وامتداداً لهذه الاستراتيجية اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، برنامج إسكان المواطنين في دبي، وخصص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضمن برنامج إسكان المواطنين ميزانية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً القادمة ، وأيضًا ضمن برنامج إسكان المواطنين سيتم مضاعفة المستفيدين 4 أضعاف، وضمن برنامج إسكان المواطنين سيتم تخصيص أراض جديدة تكفي سكن المواطنين لعشرين عاماً قادمة.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: " اعتمدنا سياسة اسكانية متكاملة سأشرف عليها بنفسي وسيتابع خططها حمدان ومكتوم .. السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. ومواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً..والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة".



واعتمدنا سياسة اسكانية متكاملة سأشرف عليها بنفسي وسيتابع خططها حمدان ومكتوم .. السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. ومواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً..والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة .. #مشاريع_الخمسين — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 22, 2021

وفي تغريدة أخرى على تويتر كتب صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه الرسمي : اعتمدنا اليوم برنامج اسكان المواطنين في دبي حيث خصصنا ميزانية بقيمة ٦٥ مليار درهم للعشرين عاماً القادمة ووجهنا بمضاعفة أعداد المستفيدين من برنامج الإسكان ٤ أضعاف فوراً.. وخصصنا أراضي جديدة تكفي لسكن المواطنين لعشرين عاماً قادمة .

اعتمدنا اليوم برنامج اسكان المواطنين في دبي حيث خصصنا ميزانية بقيمة ٦٥ مليار درهم للعشرين عاماً القادمة ووجهنا بمضاعفة أعداد المستفيدين من برنامج الإسكان ٤ أضعاف فوراً.. وخصصنا أراضي جديدة تكفي لسكن المواطنين لعشرين عاماً قادمة .. #مشاريع_الخمسين — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 22, 2021



