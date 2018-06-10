في بريطانيا... مدرسة تمنع الطلاب والمعلمين من ارتداء الأحذية

مدرسة بريطانية تمنع الطلاب والمعلمين من ارتداء الأحذية

قررت مدرسة بريطانية أن تتبع النموذج الاسكندنافي، في منع الطلاب والمعلمين والزوار، من ارتداء الأحذية في الفصول الدراسية.

وتقول إدارة مدرسة توريانو شمالي لندن، إنها قررت اتباع سياستها الجديدة، وتطبيقها على الطلاب في الصف الرابع، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و9 أعوام، حيث يُطلب من التلاميذ، ترك أحذيتهم عند باب المدرسة.

وستشجع المدرسة طلابها على الحضور بالشباشب، بدلاً من الأحذية والنعال، وستوفر الجوارب للذين يحتاجون إليها، كما سيُطلب أيضاً من الضيوف خلع أحذيتهم خارج الفصول المدرسية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأبلغت مديرة المدرسة هيلين بروكدورفر الصحافة المحلية، أن هذه الطريقة تساعد على تهدئة واسترخاء الأطفال، وقد استلهمت الفكرة، بعد زيارة إلى بعض المدارس في فلندا وأيسلندا والسويد، وفي حال دعم أولياء الأمور الفكرة، ستكون المدرسة بأكملها بلا أحذية، بحلول سبتمبر (أيلول) القادم. (سنيار)



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