شاهد : “مرسيدس-ايه إم جي وان” بنظره جديدة ( فيديو)

مرسيدس ايه إم جي وان

حتى الآن، ظلت مرسيدس-ايه ام جي وان غامضة، ويعتقد أن الهايبركار المزودة بمحرك توربيني 1.6 لتر V6 مأخوذ من سيارة W07 الحائزة على البطولة الفورمولا 1، مناسبة للقيادة على الطرقات.

وقد قدم الصانع الألماني للسيارات الرياضية نموذجه في معرض فرانكفورت للسيارات في أواخر صيف 2017، وقالت الشركة أن إنتاج مرسيدس إيه إم جي سيقتصر على 275 وحدة.

إلى جانب المحرك التوربيني V6 1.6L الذي سيوفر قوة 759 حصان، تم تزويد السيارة بثلاث محركات كهربائية ستقود القوة الشاملة للمركبة لأكثر من 1000 حصان، وستكلف حوالي 2 مليون يورو.





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