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مصرف الإمارات المركزي يدرس تقديم مساعدات للبنان

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:24
البنك يدرس تقديم مساعدات للبنان وإنه سيرفع توصية إلى قيادة الدولة الخليجية
مصرف الإمارات المركزي يدرس تقديم مساعدات للبنان
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مصرف الإمارات المركزي يدرس تقديم مساعدات للبنان وإنه سيرفع توصية إلى قيادة الدولة الخليجية

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي إن البنك يدرس تقديم مساعدات للبنان وإنه سيرفع توصية إلى قيادة الدولة الخليجية.

وأبلغ المحافظ، مبارك راشد المنصوري، الصحفيين عما إذا كانت الإمارات قد قدمت معونة للبنان منذ زيارة رئيس وزراء اللبناني الشهر الماضي فأجاب "قررنا إجراء دراسة وتقديم توصية للقيادة في ضوء التطورات الأخيرة".

وأضاف المنصوري أنه لا يوجد اتفاق على أمور محددة وأنه يأمل ان يتحسن الوضع في لبنان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وسط احتجاجات تعم البلاد.

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Via SyndiGate.info


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