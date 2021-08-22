مصر: ازدياد الصادرات 22% في 2021 وارتفاع في الواردات بنسبة 11%

كشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن صادرات البلاد غير البترولية حققت زيادة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت 17.7 مليار دولار مقابل نحو 14.55 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3.15 مليار دولار.

وخلال شهر يوليو الماضي، ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 4 % حيث بلغت 2 مليار و 95 مليون دولار مقابل 2 مليار و 21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار .

هذا وشهدت الواردات المصرية أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار 396 مليون دولار مقابل 38 مليار و 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 مليون دولار .

هذا وشهدت صادرات 12 قطاعاً تصديرياً زيادة ملموسة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى منها قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 43%.

وتعد الولايات المتحدة الأميركية من بين أكبر 10 اسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة مليار و290 مليون دولار تليها السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار، فيما تتصدر الصين قائمة أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري بقيمة 7 مليار و582 مليون دولار.

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