  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. مصر تستهدف استثمارات لقطاع الصناعة بـ 126 مليار جنيه في 2021-2022

مصر تستهدف استثمارات لقطاع الصناعة بـ 126 مليار جنيه في 2021-2022

منشور 19 آب / أغسطس 2021 - 08:01
مصر تعتزم استثمارات لقطاع الصناعة بـ 126 مليار جنيه في 2021-2022
مصر
أبرز العناوين
تستهدف مصر استثمارات كلية في قطاع الصناعة في العام 2021-2022 تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه

تستهدف مصر استثمارات كلية في قطاع الصناعة في العام 2021-2022 تقدّر بنحو 125,7 مليار جنيه، منها نحو 16,6 مليار جنيه في مجال صناعات تكرير البترول، والباقي وقدره نحو 109,1 مليار جنيه في مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.
 
كما وتستهدف الخطة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2021-2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مُقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020.

اقرأ ايضاًموديز: الاقتصاد المصري قد ينمو بـ5.5% العام المالي الجاريموديز: الاقتصاد المصري قد ينمو بـ5.5% العام المالي الجاري

وعلى صعيد متصل تستهدف خطة العام 2021-2022 زيادة الإنتاج الصناعي غير البترولي لبيلغ 1,75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9,9% عن المتوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية غير البترولية بالأسعار الجارية بنسبة 11,9% إلى نحو 808 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 721,4 مليار جنيه.

يذكر أن القطاع الصناعي بمصر يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.

كلمات دالة:اقتصاد مصر

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...