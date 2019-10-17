مصر: انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم

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أسعار الفائدة في مصر تشهد انخفاضا مع توقعات بتباطؤ التضخم في 2020
قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن أسعار الفائدة في مصر تشهد انخفاضا مع توقعات بتباطؤ التضخم في .2020
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عامر في مقابلة بواشنطن أن التضخم سيرتفع بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة، على أن يعود للتراجع مجددا العام المقبل.
وأشار إلى أن المظاهرات المناهضة للحكومة "لا تذكر" ولا تمثل قلقا بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية.
ويشارك محافظ البنك المركزى المصري ووزير المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
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