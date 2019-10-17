  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. مصر: انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم

مصر: انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 04:59
الجنيه المصري
الجنيه المصري
أبرز العناوين
أسعار الفائدة في مصر تشهد انخفاضا مع توقعات بتباطؤ التضخم في 2020

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن أسعار الفائدة في مصر تشهد انخفاضا مع توقعات بتباطؤ التضخم في .2020

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عامر في مقابلة بواشنطن أن التضخم سيرتفع بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة، على أن يعود للتراجع مجددا العام المقبل.

وأشار إلى أن المظاهرات المناهضة للحكومة "لا تذكر" ولا تمثل قلقا بالنسبة لتوقعات السياسة النقدية.

ويشارك محافظ البنك المركزى المصري ووزير المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

المزيد: 
اقتصاد مصر قد ينمو بـ5.4 % في النصف الأول من العام المالي الحالي
صندوق النقد: اقتصاد مصر قد ينمو بنسبة 5.5% العام الجاري

 

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...