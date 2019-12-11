مصر تبيع أذون خزانة بمليار دولار

قال البنك المركزي إن مصر باعت أذون خزانة لمدة عام بقيمة مليار دولار بمتوسط عائد 3.589 في المائة. وأضاف البنك أمس الإثنين، أن أذون الخزانة تستحق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2020.

كان البنك المركزي، قد باع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أذون خزانة بقيمة 1.56 مليار دولار، بعائد 3.587%.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس الإثنين، إن مصر تدرس ثلاثة طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية (صكوك) وذات عائد متغير.

وبدأ العام المالي الحالي في أول يوليو/تموز 2019، وينتهي في آخر يونيو/حزيران 2020.

وأضاف معيط خلال مؤتمر أمس، أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحا صافيا بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول في ظل أزمة الأسواق الناشئة، لكن أعقبه تدفق ثمانية إلى تسعة مليارات دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وشهدت الديون خلال السنوات الأخيرة زيادة قياسية، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2018.

وارتفع دين مصر الخارجي إلى 109 مليارات دولار آخر يونيو/حزيران 2019، صعوداً من 93 ملياراً قبل سنة سابقة، بما يشكل تقريباً زيادة قدرها 16 مليار دولار، ونسبتها 17%.