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مصر: تراجع قيمة واردات البترول 13% في الربع الأول من 2019-2020

منشور 24 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 11:33
مصر: تراجع قيمة واردات البترول 13% في الربع الأول من 2019-2020
رغم تراجع القيمة فإن الكميات المستوردة زادت بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأول
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قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية انخفضت 15.7 بالمئة

قالت وزارة البترول المصرية إن تراجع الأسعار العالمية لبعض المنتجات أدى إلى انخفاض قيمة واردات البلاد من النفط الخام والمنتجات البترولية 13 بالمئة إلى 2.7 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

وأضافت الوزارة في بيان أنه رغم تراجع القيمة فإن الكميات المستوردة زادت بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأول.

وقالت إن قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية انخفضت 15.7 بالمئة في الربع الأول إلى 2.42 مليار دولار.

وتأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز المسال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية العام الماضي، بل وأصبحت مصدرا له.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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