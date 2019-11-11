مصر تستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 6.4% في 2020-2021

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2020-2021 وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 بالمئة.

يلقى نمو الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.

وفي يوليو تموز الماضي، قال رئيس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

هذا وتستهدف مصر نموا بأكثر من ستة بالمئة في السنة المالية الحالية وتراجع العجز الكلي إلى 7.2 بالمئة من 8.4 بالمئة في 2018-2019.

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.