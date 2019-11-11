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مصر تستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 6.4% في 2020-2021

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:38
مصر تستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 6.4% في 2020-2021
تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران
أبرز العناوين
يلقى نمو الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.

قال وزير المالية المصري محمد معيط  إن مصر تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2020-2021 وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 بالمئة.

يلقى نمو الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.

وفي يوليو تموز الماضي، قال رئيس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

هذا وتستهدف مصر نموا بأكثر من ستة بالمئة في السنة المالية الحالية وتراجع العجز الكلي إلى 7.2 بالمئة من 8.4 بالمئة في 2018-2019.

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

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Via SyndiGate.info


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