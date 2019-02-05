توصلت مصر إلى اتفاق مع العراق في أبريل 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام

قال طارق الملا، وزير البترول اليوم الثلاثاء إن مصر تعتزم تجديد عقد استيراد الخام العراقي لعام آخر وبنفس الكميات، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع العراق في أبريل 2017 تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام، وخلال العام الماضي جددت مصر التعاقد مع العراق لمدة عام إضافي.

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