مصر تعلن عن إتمام أول عملية طرح من نوعها لسندات توريق قصيرة الأجل

أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، عن إتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصرية منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2018، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية «هيرميس» بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة «بريميوم»، علماً بأن عملية التوريق ستتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime - 1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

يذكر أن شركة «بريميوم» تعمل في السوق المصرية منذ عام 2002، حيث احتلت منذ نشأتها مكانة في قطاع التمويل الاستهلاكي، وتحظى بقاعدة عملاء تضم 120 ألفاً من حاملي البطاقات الذين توفر لهم إمكانية التسوق في أكثر من 5 آلاف متجر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ويصل إجمالي معاملات الشركة إلى 750 ألف معاملة سنوياً.

وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن الشركة رسخت وجودها مجدداً بإتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وهي أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصرية.

وأعرب جاد عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة «بريميوم» على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه، علماً بأن البرنامج حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

جدير بالذكر أن «هيرميس» تعمل أيضاً على إتمام أول عملية إصدار سندات دين قصيرة الأجل في السوق المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة توريق جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مجموعة من صفقات التوريق وإصدار السندات خلال الفترة المقبلة.

وقد قامت بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الأفريقي الدولي والذي قام أيضاً بدور أمين الحفظ. كما قام مكتب «الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة» بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة (KPMG) بدور مراقب الحسابات.