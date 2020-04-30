مصر تعلن فتح حجز الطيران على 128 رحلة ابتداءً من 16 مايو

أعلنت شركة "مصر للطيران" فتح حجز الرحلات الدولية والداخلية اعتباراً من 16 مايو/ أيار المقبل، وذلك بصورة مبدئية تحسباً لاتخاذ قرار بعودة رحلات الطيران مرة أخرى، منوهة إلى أنه في حال إلغاء الرحلات، واستمرار قرار تعليق الطيران المطبق في البلاد منذ 19 مارس/آذار الماضي، سيتم ترحيل الحجوزات إلى مواعيد أخرى من دون توقيع غرامات على الركاب.

وحسب تصريحات رسمية لمسؤولين في الشركة، مساء الأربعاء، فإنه من المقرر إقلاع 128 رحلة من مطار القاهرة الدولي إلى معظم العواصم والمدن العربية والعالمية، وكذلك إلى المدن الداخلية، بدءاً من الدقيقة الأولى ليوم 16 مايو، طبقاً لآلية التشغيل القديم قبل اتخاذ قرار حظر الطيران، مع خضوع إقلاع كافة الرحلات لقرار السلطات المصرية بإعادة التشغيل، وكذلك بالنسبة لدولة الوصول، وسماح كل دولة بهبوط تلك الرحلات من عدمه.

وأعلنت مصر تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية، بداية من ظهر يوم الخميس الموافق 19 مارس وحتى 31 مارس الماضي، ثم لمدة 4 أسابيع إضافية على مرتين، في إطار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى مواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، على غرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وتخفيف أعداد الموظفين في الجهات الحكومية، وفرض حظر جزئي خلال أوقات الليل.

والثلاثاء، أعلنت أربع شركات طيران إماراتية، وهي "طيران الإمارات" و"الاتحاد" و"العربية" و"فلاي دبي" عن فتح باب الحجز على مواقعها الإلكترونية، اعتباراً من منتصف مايو المقبل، استعداداً لاحتمال استئناف الرحلات الجوية للركاب، مستدركة أن ذلك "لا يعني بالضرورة السفر وفق هذه التواريخ، لأن الأمر يعتمد على تطورات الوضع الحالي، وعلى الموافقات التي يتم الحصول عليها من قبل الجهات المختصة".

