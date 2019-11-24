مصر توقع عدداً من اتفاقات الطاقة بأكثر من 800 مليون دولار

قالت مصر إنها وقعت عدداً من اتفاقات الطاقة خلال مؤتمر في العاصمة الإدارية، بما في ذلك صفقة بقيمة 430 مليون دولار مع شركة Nobel Energy ومقرها تكساس لضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط. وبموجب الاتفاق، الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ستقوم Nobel Energy أيضاً بتصنيع المنتجات البترولية بالشراكة مع دولفينوس القابضة المصرية.

وقدم مجلس الوزراء تفاصيل الخطط في اليوم الأخير لمنتدى أفريقيا للاستثمار، وهو أحد أوائل الأحداث الكبرى التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها في الصحراء إلى الشرق من القاهرة.

ومن بين الاتفاقات الأخرى التي أعلنت ، قالت شركة Lekela ومقرها أمستردام إنها ستبدأ أعمال البناء في محطة غرب بكر لتوليد الطاقة من الرياح والتي ستبلغ طاقتها 250 ميجاوات باستثمارات إجمالية تبلغ 350 مليون دولار.

وقال كريس أنتونوبولوس الرئيس التنفيذي لشركة Lekela إن شركة Siemens Gemsa ستقوم ببناء المحطة بمنطقة خليج السويس مما يتيح 550 وظيفة متوقعة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

ووقعت مصر أيضاً اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 201 مليون دولار لتحسين شبكة الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما سيمول البنك وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت لشركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 50 مليون دولار.

ووقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اتفاقات أخرى مع شركة ثروة كابيتال القابضة وبنك مصر المملوك للدولة لإصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، أي ما يعادل 31.13 مليون دولار، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة.

كما قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بتوفير أول شريحة بقيمة 100 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز التجارة بين مصر ودول أفريقية وإسلامية أخرى.