مصر توقع مع السعودية مشروع الربط الكهربائي بقيمة 1.8 مليار دولار

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السعودية للكهرباء عبر الوسائل الافتراضية اتفاقيات الكابلات والخط الهوائي ومحطات المحولات في مشروع الربط الكهربائي.

واتفقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السعودية للكهرباء أن ينطلق مشروع الربط الكهربائي الذي سيربط نحو 3 آلاف ميغاواط مع بداية عام 2023 وقيمة مشروع الربط الكهربائي تبلغ 1.8 مليار دولار.

ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر من ثلاث محطات تحويل جهد عالي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إلى أن مصر تعتزم توقيع عقودا إضافية للربط الكهربائي مع قبرص واليونان لتصدير الطاقة لأوروبا.