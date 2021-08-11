مطارات دبي: حركة الطيران قد تنتعش خلال النصف الثاني من العام 2021

عملت إمارة دبي على تخفيف قيود السفر للقادمين إليها من بعض الدول الأفريقية والآسيوية، وذلك وفق استراتيجتها في إدارة أزمة كورونا، ورغبتها في قيادة حركة التعافي السياحي في العالم.



أعلن مطار دبي الدولي عن ارتفاع عدد المسافريين الدوليين عبر المطار حيث بلغ عددهم ـ 10.6 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2021،وأيضًا هناك توقعات بأن مطار دبي الدولي (DXB) نمواً أقوى في النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، لا يزال مطار دبي الدولي يحافظ على لقبه للعام السابع على التوالي بأنه من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين عام 2020، كما يتقدم مطار دبي الدولي بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذه المناسبة قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "كان لإعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس D، والمحطة الرئيسية لـــ 60 شركة طيران دولية، دور إيجابي حيث حقق المطار أرقام قياسية مع بداية النصف الثاني لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية. لافتاً إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهي "طيران الإمارات" و "فلاي دبي"، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم".

وأضاف غريفيث، في شهر يوليو الماضي شهدنا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في العام، ومع قرب تنظيم بعض الأحداث العالمية الكبرى في إمارة دبي خلال الأشهر المقبلة، مثل: "معرض إكسبو دبي 2020 "و "معرض دبي للطيران 2021 "، تبدو التوقعات لعام 2021 من حيث عدد الركاب واعدة للغاية".

وأوضح بول غريفيث، أن قرار المملكة المتحدة الأخير بنقل الإمارات إلى "القائمة الصفراء" ورفع قيود السفر في الإمارة حسب الشروط المعلنة للركاب القادمين من أربع دول في شبه القارة الهندية بالإضافة إلى نيجيريا وأوغندا، بدأنا نشهد في مطارات دبي حركة مرور دولية نتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على تمكين خطط الإمارة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي. مؤكداً أن حملة تخفيف القيود بأمان على السفر الجوي العالمي ستستمر، جنباً إلى جنب مع برنامج التطعيم الإماراتي الرائد عالمياً والإدارة الناجحة للوباء العالمي.

حقائق وأرقام مهمة

وبلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي 4.9 مليون مسافر في الربع الثاني من العام 2021، بينما استمرت الأرقام في الارتفاع لتبلغ 10.6 مليون خلال النصف الأول من ذات العام، ورغم حدوث انخفاض بنسبة 40.9٪، يخدم مطار دبي الدولي حالياً 68٪ من الوجهات العالمية موزعة على 94٪ من البلدان حول العالم، وتشغيل ما يقارب 70٪ من شركات الطيران التابعة لها. وسجل مطار دبي الدولي 99،392 رحلة طيران خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية بنسبة 0.9٪ بسبب انخفاض القاعدة الناتجة عن تأثير التعليق الجزئي للعمليات من 25 مارس إلى 7 يوليو في 2020.

قطاع الشحن يحقق ارقام قياسية

واصل قطاع الشحن تفوقه على قطاع المسافرين في سرعة التعافي، وذلك مع اقتراب أحجام البضائع من مستويات عام 2019. حيث سجل مطار دبي الدولي 571،568 طنًا من الشحن في الربع الثاني من العام، مما دفع أحجام النصف الأول من العام إلى 1.1 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 27.7٪.

أهم الوجهات

واصلت الهند احتلالها المركز الأول في مطار دبي الدولي من حيث عدد حركة المرور في النصف الأول من العام حيث تجاوز عدد الركاب 1.9 مليون مسافر، وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بعدد 700،074 مسافرًا، تليها روسيا (406،209 مسافرًا) ومصر (401،361 مسافرًا)، كما ارتفعت اعداد المسافرين من والولايات المتحدة الأمريكية، وإثيوبيا، والمملكة العربية السعودية، وجاءت المدن الثلاث الأولى من حيث حركة المرور أديس أبابا (354،804 مسافرًا)، تليها القاهرة (345،886 مسافرًا) وموسكو (344،175).



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