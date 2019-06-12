مطار أبوظبي الجديد يوفر خدمات الجيل الخامس للمسافرين

يوفر مبنى أبوظبي الدولي الجديد للمسافرين، شبكة اتصالات من الجيل الخامس 5G من اتصالات، ليكون المطار الأول في المنطقة الذي يستفيد من ميزة الاتصال فائق السرعة.

وتمكنت اتصالات من تحقيق هذا الإنجاز بالاعتماد على نظام (C-Band)، الأول من نوعه الذي يدعم تغطية هذا النوع المتقدم من الشبكات داخل المباني، وبسرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية. وبذلك تكون اتصالات حققت إنجازاً جديداً على صعيد شبكة الجيل الخامس 5G، بأن أصبحت شركة الاتصالات الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمكن من توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي.

ويسهم نشر وتفعيل شبكة الجيل الخامس من اتصالات في مبنى المطار الجديد في توفير فرص عمل جديدة لقطاعات الأعمال والأفراد، بما يتيح إمكانية تبادل المعلومات والأفكار حول منتجاتها وخدماتها.

وقال سعيد الزرعوني، نائب رئيس أول شبكات الهاتف المتحرك في اتصالات: «نحن سعداء بتوفير شبكة الجيل الخامس في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد»، مضيفاً: «شبكة الجيل الخامس جاهزة لتزويد العملاء بالخدمات من خلال أجهزة الهواتف المتحركة المتوافقة مع هذه الشبكة في دولة الإمارات، وتعمل اتصالات على التواصل الدائم مع الشركات العالمية المصنعة لهذا النوع من الهواتف من أجل إطلاق أجهزتها على شبكة الجيل الخامس، وبالشكل الذي يمكننا من تحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

من جهته قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع اتصالات لتوفير تقنيات شبكة الجيل الخامس الحديثة والمتطورة في مبنى المطار الجديد، في خطوة نسعى من خلالها إلى تزويد عملائنا من المسافرين من مختلف أنحاء العالم بتجربة اتصالات سريعة وفريدة وغير مسبوقة. لقد أصبحت التكنولوجيا في صميم استراتيجيتنا للتحول الرقمي، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه تزويد عملائنا بخدمات اتصالات مميزة في مبنى المطار الجديد، يتماشى مع رؤيتنا في تعزيز مكانتنا كمجموعة مطارات عالمية رائدة».

تجدر الإشارة إلى أن «اتصالات» تعمل على توفير شبكة الجيل الخامس في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت بنشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، لإتاحة فرصة التمتع باستخدام التطبيقات المتقدمة الجديدة مثل التحكم الذكي في الآلات، والأمن الذكي، ومقاطع الفيديو غير المنقطعة بدقة 4K، والصور المجسمة، وتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز AR /‏‏ VR، والألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت.