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مطار الملك فهد يحصل على ثاني أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم

مطار الملك فهد يحصل على ثاني أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم
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