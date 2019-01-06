مطار الملك فهد يحصل على ثاني أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم

حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الثاني ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم

حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الثاني ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول للعام 2018، وذلك وفقا للتقرير الصادر من موقع OAG، المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران.

ويستند التقرير الصادر من موقع OAG، إلى تحليل بيانات 58 مليون رحلة من جميع مطارات العالم، حيث تعتمد معايير التقييم على دقة مواعيد الرحلات للإقلاع والوصول خلال 15 دقيقة من المواعيد المجدولة.

وقدمت شركة مطارات الدمام، شكرها الجزيل إلى جميع شركائها في القطاعات العاملة في مطار الملك فهد الدولي، وذلك نظير تكاتف الجهود التي أثمرت عن هذه النتائج، وأبدت الشركة التزامها بالاستمرار في تسخير جميع إمكاناتها لخدمة المسافرين بشكل متميز.

اقرأ أيضاً:

مطار دبي الدولي يحافظ على ترتيبه كثالث أكبر مطارات العالم

مطارات أبوظبي تفتتاح أول ممر تفاعلي بمنطقة الشرق الأوسط في مطار أبوظبي الدولي