مطار دبي الدولي يحتل المرتبة الثانية عالمياً في السعة المقعدية

حلّ مطار دبي الدولي في المركز الثاني كأكثر مطارات العالم إتاحة للسعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران على الرحلات الدولية المغادرة في فبراير 2020، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» التي صنفت المسار الجوي بين الإمارات والهند في المرتبة السادسة بين أكبر المسارات بين الدول حجماً في السعة المقعدية.

وبحسب بيانات «أو إيه جي» التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ إجمالي السعة المقعدية التي وفرتها شركات الطيران على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي فبراير الجاري نحو 4 ملايين و353 ألف مقعد، ليستحوذ على نحو 23.5% من إجمالي السعة المقعدية لمطارات الشرق الأوسط البالغة 18.52 مليون مقعد.

وتفوق مطار دبي الدولي الذي حل في المرتبة الثانية على قائمة أكبر 20 مطاراً عالمياً والتي تصدرها مطار أتلانتا بسعة مقعدية بلغت 4.71 مليون مقعد، على مطار «هانيدا» في طوكيو، الذي حل في المرتبة الثالثة بنحو 4.289 مليون مقعد، ومطار بكين الذي حل في المرتبة الرابعة بنحو 4.09 مليون مقعد، الذي سجل أعلى نسبة انخفاض في السعة المقعدية للرحلات المغادرة بلغت 15.5%، فيما جاء مطار لندن هيثرو في المرتبة الخامسة بنحو 3.85 مليون مقعد.

وكشفت البيانات التأثير القوي الذي أحدثه فيروس كورونا على قطاع الطيران في الصين التي كانت تحتل قبل 5 أسابيع المرتبة الثالثة كأكبر سوق للطيران الدولي في العالم، لتتراجع اليوم إلى المرتبة 25 عالمياً بعد البرتغال وقبل فيتنام.

وأظهرت بيانات المؤسسة للأسبوع الجاري الذي بدأ بتاريخ 17 فبراير انخفاضاً أكبر في السعة المقعدية للمطارات الصينية بنحو 270 ألف مقعد، ليصل الانخفاض الكلي في السعة المقعدية إلى 1.7 مليون مقعد خلال الفترة من 20 يناير وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بنسبة تصل إلى 80%.