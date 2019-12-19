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مطار دبي يستقبل 5 ملايين مسافر في موسم العطلات

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 07:46
كشفت «طيران الإمارات» وشركاؤها، شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات
مطار دبي الدولي
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صنّفت «أجودا»، إحدى منصات السفر الرقمية في العالم، كلاً من دبي وأبوظبي كأبرز الوجهات المفضلة للاحتفال بالعام الجديد

صنّفت «أجودا»، إحدى منصات السفر الرقمية في العالم، كلاً من دبي وأبوظبي كأبرز الوجهات المفضلة للاحتفال بالعام الجديد.

ونجحت دبي في تنويع برامجها السياحية، الأمر الذي وفر لها المرونة الكافية لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من الزوار.

وتبدأ اليوم الخميس ذروة موسم السفر لقضاء العطلات داخل الدولة وخارجها، والتي تمتد حتى 6 يناير 2020.

حيث من المتوقع أن تزيد أعداد مستخدمي مطار دبي الدولي على 5 ملايين مسافر خلال هذه الفترة.

وكشفت «طيران الإمارات» وشركاؤها، شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات، النقاب أمس عن خطط مشتركة لتسهيل حركة المسافرين.

 

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Via SyndiGate.info


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