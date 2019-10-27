معرض إكسبو دبي 2020... توليد الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 100%

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنه سيتم توليد الطاقة المستخدمة خلال "معرض إكسبو 2020 دبي" من مصادر متجددة بنسبة 100% بالإضافة إلى بناء شبكات ذكية بمفهومها الواسع لتزويد المعرض بسلسلة كاملة من أنظمة التوليد والتحويل والتوزيع.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن "الهيئة نفذت خلال رحلة استضافة إكسبو 2020 دبي عدداً من المشاريع العملاقة والإنجازات على أرض الواقع ومن بينها تزويد " إكسبو 2020 دبي" بكمية مخصصة من الطاقة المتجددة تبلغ 422 ميجا واط وذلك من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إضافة إلى إنشاء وتطوير شبكات لنقل الكهرباء والمياه فضلاً عن توفير محطات الشاحن الأخضر".

وأكد أنه سيتم توليد الطاقة المستخدمة خلال المعرض من مصادر متجددة بنسبة 100% ويشمل ذلك بناء الشبكة الذكية لتزويد المعرض بسلسلة كاملة من أنظمة التوليد والتحويل والتوزيع.

وأشار إلى أن إكسبو 2020 دبي يحتفي بالابتكار والإبداع الإنساني وتشكل الاستدامة أحد المحاور الرئيسية التي يقوم عليها بهدف الإسهام في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وهذا ما نعمل عليه في الهيئة انطلاقاً من الشراكة التي تجمعنا مع إكسبو 2020 دبي كوننا شريك الطاقة المستدامة الرسمي للحدث.

وتابع: "أن هيئة كهرباء ومياه دبي خصصت أكثر من 4.26 مليار درهم لدعم البنية التحتية للكهرباء والمياه في إكسبو 2020 دبي بصفتها أول شريك رسمي للطاقة المستدامة فيما وصل إجمالي قيمة مشاريع الكهرباء التي تنفذها الهيئة لدعم إكسبو نحو 420 مليون درهم شملت إنشاء ثلاث محطات تحويل رئيسية بقدرة 11/132 كيلوفولت وتحمل أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو دبي وهي: الفرص والتنقل والاستدامة وتعمل حالياً على توفير الكهرباء لدعم الأعمال القائمة في موقع إكسبو".

وحول استعدادات الهيئة لحالات الطوارئ في موقع إكسبو 2020 دبي .. قال الطاير تملك الهيئة نظاماً متكاملاً لإدارة المخاطر والمرونة المؤسسية فيما يشمل إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال حيث حصدت الهيئة اعتمادات من منظمات عالمية متوافقة مع أفضل الممارسات بهذا الشأن وعلى ضوء ذلك تقوم الهيئة بإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والتهديدات فيما يتعلق بقطاع الطاقة كما تنفذ التمارين الاستراتيجية بشكل دوري بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لضمان كفاءة الإمكانيات ورفع مستوى الجاهزية بشكل عام.

وتابع: "تتوفّر لدى الهيئة الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ في إكسبو 2020 من خلال توفير الفرق المعنية في المواقع قبل الحدث وخلاله وبعده لضمان الاستجابة الفورية لأي حالات خاصة بالطاقة إضافة لتوفير أعلى مستويات الخدمة للمستهلكين و المشاركين بالمعرض، وتم تخصيص عدد من مولدات الطاقة المتحركة لتسهيل عملية ربطها بالشبكة الكهربائية لإكسبو 2020 تحسّباً لأي طارئ.

وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بالتنسيق الدائم والمستمر مع فريق إكسبو 2020 فيما يخص الاستعداد والجاهزية لحالات الطوارئ حيث تجتمع بشكل دوري مع الفرق المختصة بإدارة المخاطر المشتركة بين الطرفين للوقوف على أهم التحديات والمخاطر المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لإكسبو 2020 ووضع سجل مخاطر مشترك وإعداد خطط الاستجابة لحالات انقطاع الخدمات أو الطوارئ المتعلقة بالطاقة.

وحول جديد مشروع "الهيدروجين الأخضر" .. قال الطاير إن تطوير أول منشأة تجريبية في المنطقة للتحليل الكهربائي الهيدروجيني تعمل بالطاقة الشمسية في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي ستنتج "هيدروجين أخضر" - 20 كجم / ساعة من H2 يتم إنتاجه عند 35 بار- باستخدام الطاقة الكهروضوئية الشمسية "1.25MWe PEM كهربي" حيث يتم تخزين الهيدروجين المنتج "عند 35 بار" إضافة إلى تمكين استخدام الهيدروجين لمختلف الاستخدامات منها إعادة كهربة الطاقة وإعادة ضخها في الشبكة "خدمات التخزين والشبكات" أو النقل/ التنقل أو التطبيقات الصناعية الأخرى.

وأوضح يهدف المرفق التجريبي إلى اختبار وعرض الحلول التقنية من طرف إلى طرف فيما يتعلق بتطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات وتقييم الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر في معالجة الطاقة وتحديات المستقبل.. حيث من شأن تقنيات H2 تسريع تكامل مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة وتمهيد الطريق للانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام خالٍ من الكربون في الإمارات وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وخطط التنويع التي وضعتها هيئة كهرباء ومياه دبي.