معرض دافينشي في اللوفر يستقبل مليون زائر

أعلن متحف اللوفر أن المعرض المكرس لليوناردو دافينشي الذي أقامه في باريس واختتم الاثنين، استقبل نحو 1.1 مليون زائر.

وقال المتحف الباريسي في بيان إن عدد الزوار بلغ مليونا و71 ألفا و840 زائرا «وهو مستوى قياسي مطلق لمتحف اللوفر وكان آخر رقم قياسي سجله المعرض الاستعدادي المكرس لدولاكروا في عام 2018 والذي استقطب 540 ألف زائر».

وقال رئيس المتحف جان - لوك مارتينيز «إنه لأمر رائع أن يستمر فنان من عصر النهضة بعد 500 سنة على وفاته، باستقطاب اهتمام الجمهور. وأنا فخور اليوم بأمرين: النجاح في جمع أكبر عدد من أعمال ليوناردو دافينشي واستقبال هذا العدد الكبير من الزوار المتنوعين». وشمل المعرض عشر لوحات لليوناردو دافينشي وهو أحد أرباب عصر النهضة (11 لوحة مع الموناليزا) في حين ينسب الخبراء نحو عشرين لوحة فقط إلى دافينشي.

وضم المعرض إلى جانب هذه اللوحات نحو 150 من أعمال دافينشي من رسوم ومخطوطات ومنحوتات وقطع فنية، ومن أعمال مقربين منه أو تلاميذه. وبلغ متوسط عدد الزيارات اليومية خلال المعرض الذي امتد على 104 أيام، 9783 زائرا على ما أوضح متحف اللوفر. واستقطب معرض توت عنخ آمون في لا فيليت في باريس 1.42 مليون زائر العام الماضي.