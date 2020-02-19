“جيف بيزوس” يتبرع ب 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Amazon، “جيف بيزوس”، في أحد منشوراته في إنستغرام بعد ظهر الاثنين، أنه تبرع بمبلغ 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ، وقال إنها جزء من صندوق Bezos Earth الجديد.

ولا يشارك “بيزوس” الكثير من التفاصيل حول Bezos Earth Fundن ويقول منشور إنستغرام الخاص به إنه “سيمول العلماء والناشطين والمنظمات غير الحكومية – وأي جهد يوفر إمكانية حقيقية للمساعدة في الحفاظ على العالم الطبيعي وحمايته”.

يأتي قرار بيزوس في أعقاب احتجاج قام به موظفو أمازون مؤخرا، حيث أضاف مئات العمال اسمائهم إلى عريضة تدعو الشركة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ.

وجاء هذا الإجراء عقب احتجاج آخر على تغير المناخ في سبتمبر، والذي أدى بدوره إلى تهديد ثلاثة موظفين على الأقل بإنهاء وظائفهم، من قبل شركة أمازون.

في يوم الاثنين، بعد إعلان بيزوس، أصدرت مجموعة أمازون للعاملين في مجال العدالة المناخية بيانا يسأل فيه: “متى ستتوقف أمازون عن مساعدة شركات النفط والغاز في تدمير الأرض بمزيد من آبار النفط والغاز؟”

تعرضت شركة Amazon، بالإضافة إلى شركات التقنية الأخرى، لانتقادات شديدة مؤخرا بسبب عملها مع شركات النفط لزيادة معدل استخراج الوقود الأحفوري.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، تعهدت أمازون بالتعهد المناخي “للوفاء باتفاق باريس قبل عشر سنوات.”