ملابس موظفي آبل البسيطة في المؤتمر السنوي.. ما السر؟!

كان مؤتمر أبل العام الحالي، ملفت من جميع النواحي ، على الرغم من انشغال الجميع بمنتجات أبل الجديدة، إلا أن بساطة ملابس الموظفون الذين كشفوا الجديد لفتت الأنظار أيضًا وشغلت الرأي العام .

يرى بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن بساطة الملابس لموظفي شركة آبل كانت مقصودة، لعدم لفت الأنظار عن متابعة جديد أبل.



حيث ظهر الرئيس التنفيذي لشركة أبل أثناء طرحه آيفون 13 أنه يرتدي بنطلون جينز وتي شيرت وكوتشي" غلب عليهم اللون الأزرق.

وأيضاً ظهرت موظفة أبل التي قدمت الساعة الجديدة بزي مقارباً وبنفس الألوان.



ومن هنا كانت الغرابة حيث أن موظفي أبل يعتبرون أقوى مسوقين في العالم ، ومع هذا ملابسهم كانت بسيطة، على الرغم أيضًا أن لديهم الإمكانية لشراء أفضل الماركات.

وأعلنت أبل في مؤتمرها السنوي الذي كان عبر الأنترنت للسنة الثانية على التوالي بسبب جائحة كورونا، عن أبرز المنتجات هاتف آيفون 13 وآيباد 9 وآيباد ميني 6 وساعة آبل الجيل السابع .

