نشاط المصانع الصينية يتحسن بشكل مفاجىء نحو أسرع نمو في 3 سنوات

أفاد مسح للقطاع الخاص اليوم الاثنين بأن نشاط المصانع الصينية أظهر علامات تحسن مفاجئة في نوفمبر تشرين الثاني بزيادة النمو إلى أعلى مستوى في قرابة ثلاثة أعوام، مما يعزز بيانات حكومية إيجابية نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصعد مؤشر كايكسين/ماركت لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 51.8 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني من 51.7 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع زيادة منذ ديسمبر كانون الأول 2016 عندما بلغ 51.9 نقطة.

يفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهري. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا إلى 51.4 نقطة.