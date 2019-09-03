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نمو اقتصاد الصين قد يتباطىء إلى 5.7% خلال 2020

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2019 - 06:40
النمو الاقتصادي للصين بلغ 6.2% في الربع الثاني من العام الجاري
النمو الاقتصادي للصين بلغ 6.2% في الربع الثاني من العام الجاري
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توقعت شركة "أكسفورد إكونوميكس" تباطؤ معدل نمو اقتصاد الصين إلى 5.7% في الربع الأخير من عام 2019 مع الإبقاء على هذه الوتيرة في العام المقبل 2020

توقعت شركة "أكسفورد إكونوميكس" تباطؤ معدل نمو اقتصاد الصين إلى 5.7% في الربع الأخير من عام 2019 مع الإبقاء على هذه الوتيرة في العام المقبل 2020، حتى مع زيادة المحفزات من جانب صناع السياسة.

وذكرت الشركة في تقرير أنه بينما ساعد تخفيف السياسة منذ أواخر العام الماضي في جعل التباطؤ معتدلا، فإن التأثير كان محدودا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أنه مع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفي ظل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة وضعف الزخم التجاري العالمي "هناك حاجة إلى تخفيف السياسة بشكل أكبر من أجل تحقيق الاستقرار للنمو الاقتصادي بشكل مقنع".

يشار إلى أن النمو الاقتصادي للصين بلغ 6.2% في الربع الثاني من العام الجاري، في أدنى وتيرة له من قرابة ثلاثة عقود.

Via SyndiGate.info


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