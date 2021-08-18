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نيسان تزيح الستار عن Note Aura نيسمو

منشور 18 آب / أغسطس 2021 - 07:44
نيسان تزيح الستار عن Note Aura نيسمو
جاءت نيسان نوت أورا من سيارة سباق نيسان في فورمولا E. وتتميز الواجهة الأمامية بشبك نيسمو، وحصلت السيارة على لمسات اللون الأحمر البارزة وعلى جنوط رياضية مع رزمة أيروديناميكية خفيفة.
أبرز العناوين
أعلنت نيسان عن سيارة جديدة من قسم نيسمو للأداء العالي، Note Aura نيسمو.

أعلنت نيسان عن سيارة جديدة من قسم نيسمو للأداء العالي، Note Aura نيسمو.

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جاءت نيسان نوت أورا من سيارة سباق نيسان في فورمولا E. وتتميز الواجهة الأمامية بشبك نيسمو، وحصلت السيارة على لمسات اللون الأحمر البارزة وعلى جنوط رياضية مع رزمة أيروديناميكية خفيفة.

وتقول نيسان أن التصميم الخارجي المحسن للسيارة يساعد نوت أورا على زيادة القوة السفلية ما يؤدي إلى الاستقرار عند السرعات العالية.

حصلت نوت أورا نيسمو على نظام e-Power هجين يجمع محرك محرك 3 سلندر 1.2 لتر يعمل كمولد كهربائي، مع محركين كهربائيين لدفع العجلات. تنتج المحركات الكهربائية 134 حصان و300 نيوتن متر، وتوفر السيارة 3 وضعيات قيادة مختلفة تشمل وضعية نيسمو للأداء العالي، ووضعية اقتصادية مصممة خصيصاً للسيارة، ووضعية القيادة العادية. إضافة لذلك حصلت السيارة على نظام تعليق جديد لتوفير تحكم أفضل.

كشفت نيسان عن سيارة جديدة من قسم نيسمو للأداء العالي، Note Aura نيسمو.

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كلمات دالة:نيسان

Via SyndiGate.info


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