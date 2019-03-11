أسهم بوينج تهبط بعد تحطم ثاني طائراتها من طراز 737 ماكس 8

نزلت أسهم بوينج نحو عشرة بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن أوقف عدد من شركات الطيران استخدام الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 الجديد بعد ثاني حادث تحطم للطائرة في خمسة أشهر فحسب.

وإذا استمرت حركة سهم أكبر شركة صناعة طائرات في العالم خلال ساعات التداول العادية ستكون أكبر هبوط لسهم بوينج في نحو عقدين ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي أدى لزيادة قيمة السهم لثلاثة أمثال في أكثر قليلاً من ثلاثة أعوام إلى مستوى قياسي عند 446 دولاراً الأسبوع الماضي.

وكانت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد من إقلاعها أمس الأحد في طريقها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً. وتحطمت طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة ليون إير قبالة ساحل إندونيسيا في أكتوبر مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.

وفقد سهم بوينج 12 بالمئة في الأسابيع التالية لتحطم طائرة شركة ليون إير العام الماضي ولكنه عوض جميع خسائره وأكثر وجرى تداول السهم بانخفاض تسعة بالمئة عند 384.51 دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

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