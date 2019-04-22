هكذا استفاد المواطنون الأوروبيون في الإمارات من انخفاض اليورو

يستفيد المقيمون الأوروبيون في دولة الإمارات الذين لديهم التزامات مالية في بلدانهم من تراجع اليورو لإرسال الأموال إلى الوطن بأسعار مناسبة.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 10 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى أدنى مستوى لها منذ عامين مع تباطؤ اقتصاد القارة.

وهذه أخبار سارة للمغتربين الذين يحصلون على رواتب بالدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار، لأن تحويلاتهم المالية ستزيد بنفس النسبة.

وإذا كانت لديك نفقات في أوروبا مثل رسوم تعليم الأطفال أو أقساط الرهن العقاري أو تسعى إلى زيادة مدخراتك واستثماراتك باليورو، فقد حان الوقت الآن لتحويل الأموال. وقد تكون الفرصة أيضاً سانحة لشراء عقار في أوروبا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ويقوم المواطن الهولندي شون فافر (48 عامًا) وزوجته بيفيرلي بتحويل أرباحهما بالدرهم إلى اليورو لدعم ابنتهما كريستن البالغة من العمر 21 عامًا والتي تدرس في جامعة إراسموس روتردام.

السيد فافر، مهندس حركة الطيران الذي يقيم في الإمارات منذ 20 عامًا، حريص بشكل مفهوم على الاستفادة من أسعار الصرف المواتية اليوم. وقبل عام واحد كان كل دولار يمنحه حوالي 0.80 يورو. أما اليوم فيحصل على ما يقرب من 0.89 يورو، وهو مبلغ إضافي قدره 90 يورو لكل 1000 دولار.

كما أن كيفية إرسال الأموال لا تقل أهمية عن إرسالها، ويتجنب السيد فافر البنوك الرئيسية بسبب أسعار صرفها الضعيفة. ويضيف: “أيضًا، عند تقديم طلبك، فإنهم لا يخبرونك دائمًا بالمعدل الدقيق الذي ستحصل عليه، مما يتركك تحت رحمة تقلبات العملة في غضون ذلك”.

وعبر فافر عن إعجابه بسعر التحويل الذي يحصل عليه من خدمة التحويلات في مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة. “إذا قمت بإرسال مبالغ كبيرة بما فيه الكفاية على أساس منتظم، فأنت مؤهل للحصول على برنامج الولاء Club Exclusive، والذي يمنحك خدمة شخصية وأسعار تفضيلية.”

ويقول فواد رزاقزاده، المحلل الفني لدى أخصائيي العملات الأجنبية Forex.com في لندن، إن كلا العملتين قد تأثرتا بعدم اليقين السياسي. “مع تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 أكتوبر، فإن حالة عدم اليقين ستستمر وستبقي اليورو تحت الضغط”.

وتكافح العديد من دول منطقة اليورو أيضًا اقتصاديًا، حيث انزلقت إيطاليا إلى الركود للمرة الثالثة خلال عقد، وانكمشت الصناعات التحويلية الألمانية لمدة أربعة أشهر متتالية.

وفي جميع أنحاء منطقة اليورو، انخفض التضخم إلى 1.4 في المائة فقط في شهر مارس، ويقول السيد رزاقزاده إن البنك المركزي الأوروبي “ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة، مما زاد الطلب على اليورو”.