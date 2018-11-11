هل المواد الغذائية في الإمارات من بين الأرخص في العالم؟

المواد الغذائية في الإمارات

تعتبر أسعار المواد الغذائية في الإمارات من بين أرخص الأسعار في العالم حيث تواصل البلاد الاستثمار وتحسين أمنها الغذائي، على الرغم من أنه لا تزال هناك بعض التحديات الرئيسية التي تحتاج الإمارات للتغلب عليها في السنوات القادمة.

ووفقاً لمؤشر مجلة غلوبال للأمن الغذائي لعام 2018، فإن المواد الغذائية في الإمارات هي في المرتبة الرابعة من بين الأكثر بأسعار معقولة على مستوى العالم، وذلك بفضل ارتفاع الدرهم، وتحسين إنتاج الغذاء المحلي من خلال التقنيات الجديدة، وتحويل التركيز إلى الملاذات الآمنة مثل أوروبا الشرقية وأستراليا والشمال وجنوب أمريكا.

واحتلت الإمارات المركز الحادي والثلاثين على مستوى العالم في المؤشر من حيث الأمن الغذائي العام بواقع 72.5 نقطة، وبنسبة تحسن بلغت 0.8 نقطة على أساس سنوي. وفي منطقة الخليج، تحتل الإمارات المرتبة الرابعة في مجمل الأمن الغذائي، متقدمة على المملكة العربية السعودية والبحرين.

وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية والمرونة، احتلت دولة الإمارات المرتبة 113، وبالنسبة لمؤشر التوافر الفرعي، احتلت الإمارات المرتبة الخمسين والرابعة والأربعين في المؤشر الفرعي للجودة والسلامة بين 113 دولة، بحسب خليج تايمز.

وقالت مجلة الإيكونوميست إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر اعتماداً على الواردات من أجل إمداداتها الغذائية، لكن هذه البلدان لديها أيضاً نسب أصغر من سكانها تحت خط الفقر، مما يجعلها أكثر مرونة من الناحية المالية عندما ترتفع الأسعار العالمية.

وقال التقرير إن الآثار المادية لتغير المناخ، بما في ذلك الزيادات في درجات الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع مستويات البحار، من المرجح أن تضرب دول الخليج وبقية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً لتقديرات يورومونيتور إنترناشيونال، فإن إنفاق المقيمين في الإمارات على الأغذية والمشروبات غير الكحولية سيصل إلى 107.8 مليار درهم في عام 2018، والذي سيرتفع إلى 119.2 مليار درهم في عام 2019، و 117.6 مليار درهم في عام 2020.

المصدر: سنيار



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