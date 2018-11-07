كيف تحجز غرفتك في أول فندق تحت الماء بالعالم؟!

تقع الفيلا، المكونة من طابقين، على عمق 16 قدماً (4.8 متر) تحت المحيط الهندي

افتتح أول مسكن فندقي تحت الماء في العالم في جزر المالديف، يسمى “موراكا” ويقع في منتجع كونراد المالديف في جزيرة رانغالي.

تقع الفيلا، المكونة من طابقين، على عمق 16 قدماً (4.8 متر) تحت المحيط الهندي، بحسب موقع سي إن إن.





المصدر: سنيار

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