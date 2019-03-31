هل تستطيع السفر من دبي إلى لندن خلال 29 دقيقة في المستقبل؟

السياحة الفضائية لا تزال في مراحلها الأولى

يمكن لمركبة فضاء فائقة السرعة أن تنقل المسافرين ذات يوم بين دبي ولندن في غضون 29 دقيقة فقط، وفقًا لتقرير جديد من UBS.

وقال تقرير UBS إن السفر عالي السرعة عبر الفضاء الخارجي سيمثل سوقًا تقريبًا يبلغ حوالي 20 مليون دولار في غضون عشر سنوات وسيتنافس مع شركات الطيران ذات المسافات الطويلة، والتي ستكون بدائل أبطأ إلى حد كبير.

وقال المحللان في UBS جارود كاسل ومايلز والتون: “في حين أن السياحة الفضائية لا تزال في مراحلها الأولى، نعتقد أنه مع تقدم التكنولوجيا، وانخفاض التكلفة بسبب المنافسة، ستصبح السياحة الفضائية أكثر انتشارًا. ويمكن أن تكون السياحة الفضائية حجر الزاوية لتطوير السفر للمسافات طويلة على الأرض التي يخدمها الفضاء”.

وكمثال على هذه الإمكانيات، أشار تقرير UBS إلى أن صاروخ SpaceX ومقرها كاليفورنيا سيكون قادرًا في نهاية المطاف على نقل 100 شخص حول العالم في دقائق.

وتم تصميم صاروخ Starship للخروج من الغلاف الجوي للأرض وإعادة دخوله، حيث يسافر جراب الركاب إلى وجهته النهائية بسرعات قصوى تبلغ 27000 كم في الساعة.

وفقًا لتقديرات SpaceX، تعني هذه السرعة إمكانية القيام برحلة بين دبي ولندن في غضون 29 دقيقة. حاليًا، تستغرق الرحلة التقليدية بين الموقعين 8 ساعات، بحسب أريبيان بيزنس.

وتقول الشركة إن الرحلات – التي لن تواجه مقاومة للرياح – ستكون قادرة على قطع كل رحلة ممكنة تقريبًا على الأرض إلى أقل من ساعة، حيث ستستغرق معظم الرحلات أقل من نصف ساعة. والرحلة من نيويورك إلى شنغهاي على سبيل المثال سوف تستغرق 39 دقيقة، بدلاً من 15 ساعة في الوقت الحالي.

وفي تقريرها، قدّرت UBS أن حوالي 150 مليون شخص يسافرون على متن رحلات لأكثر من 10 ساعات، بواقع 527000 مسارًا بمتوسط 309 مقعدًا لكل منهم.

وقال التقرير: “إذا افترضنا أن 5 في المائة من هذه الرحلات الجوية في المستقبل ستتم خدمتها عبر الفضاء بسعر 2500 دولار لكل رحلة، فإن العائدات ستكون أكثر من 20 مليار دولار سنويًا”.

وأشارت UBS إلى أنه على الرغم من أن صواريخ Starship من غير المرجح أن تنقل أكثر من 100 شخص في المستقبل المنظور، إلا أن رحلات الصواريخ المتكررة بشكل متزايد سوف تكون قادرة في النهاية على نقل نفس الحجم من الركاب.

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