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"هواوي" تجري أول تجربة علنية لتقنية القيادة الذاتية في مدينة شنغهاي

منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 07:03
"هواوي" تجري أول تجربة علنية لتقنية القيادة الذاتية في مدينة شنغهاي
تميزت تجربة القيادة الذاتية الأولى لهواوي باستقرار المركبة أثناء السير
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اقتحمت شركة هواوي الصينية تقنية القيادة الذاتية، حيث أجرت في 15 إبريل الجاري أول تجربة قيادة ذاتية للسيّارات الكهربائية في مدينة شنغهاي

اقتحمت شركة هواوي الصينية تقنية القيادة الذاتية، حيث أجرت في 15 إبريل الجاري أول تجربة قيادة ذاتية للسيّارات الكهربائية في مدينة شنغهاي، بحسب "صحيفة "الشعب" الصينية" 

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ووفقاً لتقرير نتائج الاختبار، فقد تميزت تجربة القيادة الذاتية الأولى لهواوي باستقرار المركبة أثناء السير. كما نجحت المركبة في اختبارات الانعطاف وتجنب السيّارات وترك الأولوية عند التقاطعات وإعطاء الأولوية للمترجلين وتغيير المسارات وغيرها من المهام بشكل آلي.

وقال رئيس مجلس الإدارة المتناوب لشركة هواوي شي تشي جون، أن هواوي لا تصنع السيارات، لكنّها ستساعد شركات السيارات على صناعة سيارات أفضل.

وتتعاون شركة هواوي في الوقت الحالي مع ثلاثة مصنّعين للسيارات، هم على التوالي بايك بلوبارك للسيارات الكهربائية وتشانغآن اوتوموبيل وغاك اوتوموبيل.

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وستقوم هواوي بتطوير ثلاث علامات تجارية من سيارات القيادة الذاتية مع المصنعين المذكورين.

وبحسب شي تشي جون، سيكون بإمكان سيارات هواوي ذاتية القيادة التنقل لمسافة 1000 كلم من دون تدخل بشري.

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Via SyndiGate.info


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